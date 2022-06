Gaetan (12) is Kinderkrak in Kortrijk

Gaetan Vandenbulcke (12) ontwikkelde samen met zijn vrienden Milan Pauw en Jordan Vandewalle een app om beter te kunnen slapen. “We mochten elk een thema uitkiezen en daar iets rond uitwerken. Wij kozen voor het thema slapen en koppelden er een applicatie aan vast omdat we wilden weten of een app echt een hulpmiddel kan zijn”, vertelt Gaetan.

De applicatie is ondertussen ook beschikbaar in Google Play Store en behaalt aanzienlijke resultaten. “We zitten volgens Google goed op schema wat betreft het aantal downloads. We bieden voorlopig tot en met september updates aan en dan zien we verder wat we ermee gaan doen”, klinkt het enthousiast.

In het dagelijkse leven houdt Gaetan zich graag bezig met gamen en ontdekken “Mijn twee vrienden hebben zich vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van de applicatie. Ik nam de communicatie op mij en controleerde of de tips wel nuttig waren.”

Het project liep op school uiteindelijk vorige week ten einde met als gevolg dat nog niet alles kon uitgevoerd worden. “We zijn echt van plan nog een aantal updates verder te integreren”, aldus nog Gaetan. (TV)

