Fleur (13) is Kinderkrak in Wingene

Fleur Hamerlinck is de dochter van Michaël Hamerlinck en Nathalie Rogiers. Het meisje loopt school in het VTI van Brugge.

Naast het schoollopen doet ze aan kickboksen bij Kickbox club Kick-West Wingene. Kickboksen heeft haar letterlijk een kick en Fleur behaalde al puike prestaties. “Ik werd op mijn tiende lid van Kick-West”, vertelt ze. “Kickboksen is een sport waar ik mij echt in kan uitleven. Twee wekelijks ga ik trainen en wanneer er een wedstrijd gepland staat, kan dit wel oplopen tot drie trainingen per week. De trainingen zijn dan ook heel intens en soms hard om te doen. Telkens opnieuw krijg ik een kick als ik boks en het is mijn meest geliefde sport geworden.”

“Eind november 2021 mocht ik deelnemen aan het WK in Boedapest. Onze club nam deel aan dit buitenlands tornooi met verschillende jeugdkampers. Dit werd georganiseerd onder de vlag van de United World Sport Kempo Organization en de Internationale Kempo Organization. Het betreft een samenwerking tussen de twee Kempo’s. Ik behaalde in Boedapest de wereldtitel met een gouden en zilveren medaille. Begin dit jaar werd ik geselecteerd uit het jeugdwedstrijdteam voor deelname aan het WK Kempo Portugal. Ik kreeg geen wereldtitel in handen, was niet bij de top, maar eindigde op een knappe vijfde plaats.” (NS)

