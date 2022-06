Fientje (9) is Kinderkrak in Ingelmunster

Als het van Fientje Glorieux afhangt, dan zal de duivensport niet verloren gaan. Met haar 9 jaar zorgt Fientje ervoor dat de vergrijzing binnen de duivensport stopt en dat jonge duivenmelkers zich aansluiten.

Fientje speelt ondanks haar jonge leeftijd met de duiven. De dochter van Yvan en Amy Glorieux-Naert uit de Gentstraat zit in het vierde leerjaar van Het Vlinderbos in Ooigem en is een gedreven gymnaste. Daarnaast is ze ook een echte dierenvriend, waaronder ook duiven. “Het begon met duifjes die ze graag zag vliegen rond onze woning”, zegt papa Yvan.

Veel schouderklopjes

“Een vriend leerde ons de basis van het vertroetelen van duiven. Het was ook die vriend die de tip gaf om mee te doen aan duivenwedstrijden. Onze dochter staat vermeld in het bondsblad en is ongetwijfeld één van de jongste duivenliefhebbers.” Fientje knikt en helpt natuurlijk haar papa. De duifjes in de mand stoppen is haar werk. Sinds ze in de prijzen viel, houdt ze nog meer van deze hobby. “Ik vind het aaien van de duiven zo fijn. Dat doe ik steeds wanneer we de duifjes in de mand stoppen voor de wedstrijden. Gelukkig krijg ik daarvoor hulp van mijn papa. Mijn papa timmerde ook al een eerste duivenhokje in elkaar. In het duivenlokaal in Lendelede krijg ik veel schouderklopjes van liefhebbers die blij zijn dat de jeugd zich engageert. Dat is heel leuk.” (PADI)

