Eline (11) is Kinderkrak in Knokke-Heist

Op het voorbije Belgisch kampioenschap jiujitsu was Ju-Jitsu Kuo-Lung Knokke-Heist bijzonder succesvol met diverse titels en een pak medailles. Goud was er bij de U14 voor de elfjarige Eline Van Hoof, nadat ze eerder ook drie tornooien won: Beveren Open, Antwerps Open en Waasland Open. “Ondertussen ben ik in jiujitsu vier jaar bezig met techniektraining en doe ik het eerste jaar aan fighting”, vertelt de Belgisch kampioene. “Die titel was een beetje buiten mijn verwachtingen. Ik heb er veel voor moeten trainen en dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Jiujitsu is voor mij een samensmelting van grondgevecht, judo en karate en dat vind ik wel leuk.”

Haar coach Ryan Lodens is alvast tevreden over haar prestatie. “Eline staat er altijd met een glimlach. Ze zit vol energie en dat is wel leuk. Ze zet zich telkens volledig in en ze is helemaal zichzelf op de mat. Het is mooi om iemand met zoveel motivatie in de groep te hebben.” Eline heeft haar Belgische titel vooral te danken door veel naar de training te gaan en door ontzettend gefocust met jiujitsu bezig te zijn. “Op haar leeftijd zijn er nog veel die voor het plezier komen. Eline koppelt dit samen met het competitieve. Hierdoor is haar niveau iets sneller gegroeid dan de anderen.” (ACR)

