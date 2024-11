Doneer je speelgoed voor kindjes in armoede: “De Sint rekent op ons om àlle schoentjes te vullen”

Hoor wie klopt daar kinderen… na de komst van Sint-Maarten is nu ook Sinterklaas officieel in het land. Voor heel wat ouders breekt opnieuw een stressvolle periode aan, want zo’n verlanglijstje afvinken, kost handenvol geld. Gelukkig kan de Sint rekenen op heel wat West-Vlaamse solidariteit om álle schoentjes te vullen.

December staat bijna voor de deur, de duurste maand van het jaar. In het grootste deel van onze provincie trapt Sinterklaas de feestperiode af op 6 december, maar dat is niet voor iedereen een even vreugdevol gebeuren. Ook kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben, worden gebombardeerd door speelgoedreclame en zijn ongetwijfeld al naarstig verlanglijstjes aan het samenstellen. Maar geld om al die nieuwigheden in huis te halen, is er niet altijd.

Gelukkig zijn er anno 2024 tal van initiatieven die deze ouders een handje helpen om het schoentje van hun kleine kapoenen toch te kunnen vullen. In tijden waarin oud speelgoed gemakkelijk te verkopen valt via Facebook Marketplace, Vinted of andere tweedehandssites, kiezen heel wat mensen er toch voor om hun ongebruikte spullen te doneren aan minderbedeelde gezinnen. “Vaak hebben mensen ook gewoon geen zin om zich daarmee bezig te houden voor een paar euro”, glimlacht Nancy Huyghe, coördinator van Mamadepot in Hooglede.

“Kinderen mogen niet gestraft worden voor de financiële situatie van hun ouders”

Het hele jaar door kunnen gezinnen terecht in het Mamadepot om tweedehands kinderspullen aan een zeer lage prijs in te slaan, maar wanneer de Sint in het land is staan de verdeling van speelgoed centraal. “Elk kind verdient een pakje op 6 december, onafhankelijk van de financiële situatie van de ouders. Al vanaf oktober houden we een deel van het speelgoed dat we binnenkrijgen apart en organiseren we ook specifieke inzamelacties. In samenspraak met brugfiguren en de sociale dienst van de gemeente openen we in november onze deuren voor alle kwetsbare gezinnen in Hooglede, zij mogen gratis één groot en één klein cadeautje per kind komen uitkiezen.”

Duurzaamheid

Maar daar houdt het engagement van Mamadepot niet op, want na voorrangsdoelgroepen mag ook het grote publiek komen shoppen. “Daar zijn meerdere redenen voor. Enerzijds zijn er heel wat ouders die overal tussen vallen: ze werken en verdienen te veel om steun van het OCMW te ontvangen, maar moeten tegelijk elke maand vechten om rond te komen en hebben al zeker geen buffer om honderden euro’s aan LEGO-sets uit te geven. Ook zijn er ouders die wel voldoende middelen hebben, maar die slecht besteden. Hun kinderen mogen daar volgens ons niet gestraft voor worden, hun welzijn staat altijd voorop. Ook die mensen zijn dus welkom, maar zij betalen telkens een klein bedrag”, aldus Nancy.

“Een stuk speelgoed kost gemiddeld 2 euro, een boek 1 euro. Voor grote zaken – zoals een winkeltje – delen we de nieuwprijs door tien. Anderzijds komen er ook grootouders of middenklassegezinnen over de vloer, die het nut van hergebruik inzien. Met de opbrengst delen we doorheen het jaar bijvoorbeeld verjaardagspakketten uit aan kindjes in armoede.”

Ook hier kun je nog speelgoed doneren Over de hele provincie heen kan je nog steeds speelgoed binnenbrengen om een kindje in armoede gelukkig te maken met een leuk sinterklaascadeau. Dat gaat van grote initiatieven (zoals die van koepelorganisatie Raak vzw) tot kleine, lokale acties. Een greep uit het aanbod: – Alveringem en Hooglede: altijd in het Mamadepot – Ardooie: 23/11 in de Fietsbib – Brugge: 23/11 in Marcel Lecomte en nog t.e.m. 18/12 in Culi’Nala – Ieper: nog t.e.m. 26/11 in CM-gebouw – Izegem: nog t.e.m. 26/11 in de bibliotheek – Meulebeke: nog t.e.m. 27/11 in Cafetaria OC Vondel – Oostende: 30/11 in Ter Duinen en 1/12 in Vrije Basisschool Zandvoorde – Roeselare: altijd in Het Pakjesparadijs – Wevelgem: 23 t.e.m. 30 november in LDC Martha

Met Mamadepot speelt Nancy niet in haar eentje Sinterklaas. Zij en haar tientallen vrijwilligers gingen voor deze actie een samenwerking aan met Raak vzw, die met het initiatief ‘Ieder kind een Sint’ al 12 jaar lang speelgoed inzamelt én uitdeelt aan minderbedeelde gezinnen.

“Het zwaartepunt van de inzamelacties ligt overduidelijk in West-Vlaanderen”

“We zijn actief in heel Vlaanderen en Brussel, maar het zwaartepunt van de sintactie ligt overduidelijk in West-Vlaanderen. Dit jaar werken we met tien lokale besturen, verenigingen, scholen… in de provincie samen om ervoor te zorgen dat honderden kinderen geen leeg schoentje terugvinden op 6 december. De vraag is groot, maar het aanbod ook. Alle acties draaiden eigenlijk echt goed de afgelopen jaren. De moeilijke economische tijden hebben de bevolking niet minder solidair gemaakt, in tegendeel. Het thema ‘duurzaamheid’ wordt ook steeds meer in de verf gezet, dat helpt ook natuurlijk”, aldus Charlotte Van Doren van Raak vzw.

Structurele oplossing

Dat onze provincie tientallen vrijwilligers telt die ervoor zorgen dat geen enkel kind zich uitgesloten voelt, is natuurlijk een goede zaak. Dat vindt ook Heidi Degerickx, algemeen coördinator van Netwerk tegen Armoede. Toch kijkt ze dubbel naar dit engagement: “De Sint of eindejaarsperiode geeft vaak heel wat stress aan kwetsbare gezinnen die vooral bezig zijn met overleven. Deze acties zijn ontzettend waardevol, maar eigenlijk is er een structurele oplossing nodig om ervoor te zorgen dat alle gezinnen gewoon kunnen rondkomen en marge hebben om zelf cadeautjes te kopen.”