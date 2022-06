Devon (12) is Kinderkrak in Zuienkerke

Devon Aneca (12) werd geboren met dwerggroei en kreeg daar een complexe aandoening genaamd ‘idiopathische intracraniële hypertensie’ bovenop.

Hoe hij daarmee omgaat, maakt hem volgens mama Tatjana en papa Bjorn een echte krak. “Dat hij kleiner is dan andere kinderen van zijn leeftijd en het voor hem een extra opgave is om zelfs maar de gewoonste dingen te doen, houdt hem niet tegen om zijn dromen na te jagen en alles te doen wat hij wil. Dat vinden wij als ouders fantastisch. Devon is een ongelofelijke kerel”, klinkt het. Ook hoe hij, ondanks z’n eigen problemen, over z’n kleine zus Dylana waakt, is volgens Devons ouders onvoorstelbaar. “Of Devon nu een goeie of een slechte dag heeft, hij maakt zijn zusje altijd aan het lachen. Zijn zotte streken kan zij ondertussen niet meer missen”, klinkt het.

“Hoewel zijn gezondheid de laatste twee jaar z’n leven beheerst, is Devon vaak meer bezorgd over anderen dan over zichzelf. Soms gebeurt het dat hij te veel van zichzelf geeft en het dan moet bekopen, maar opgeven is voor Devon simpelweg geen optie. Na elke mindere dag, wil hij er weer honderd procent voor gaan. Op die mindere dagen zie je hem weleens dagdromen over wat hij de volgende dag wil gaan doen. Dan haalt hij meteen zijn schade weer in”, aldus mama Tatjana. “Hij is in onze ogen een echte Kinderkrak en méér dan dat: Devon is onze superheld.”