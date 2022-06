Claire (13) en Leonie (11) zijn Kinderkrak in Tielt“Steeds beter worden in kickboksen”

De zusjes Claire en Leonie De Corte mogen dan qua karakter erg verschillend zijn, de twee delen wel een hobby: kickboksen en dat op topniveau.

De zussen behaalden eind vorig jaar in Hongarije allebei twee wereldtitels en ook onlangs op het kampioenschap in Portugal kwamen ze alle twee met medailles naar huis.

Het was Leonie die vijf jaar geleden thuiskwam met de boodschap dat ze kickboksen wou gaan doen. “Ik ging met een vriendinnetje mee naar een training en was meteen verkocht”, vertelt ze. “Een week later ging Claire al mee.”

De Schuiferskapelse zussen bleken talent te hebben, iets wat sensei Dominique Vandekerkhove van hun team Kick-West Wingene al snel had begrepen. “Natuurlijk moeten we ook veel oefenen en trainen om steeds beter te worden”, geeft Claire nog mee. “Gemiddeld is dat twee keer per week een drietal uur. Daarnaast train ik zelf ook nog de jongste kinderen. In de aanloop naar het wereldkampioenschap in Hongarije kwam daar een training bij.”

Claire wil in de nabije toekomst vooral veel wedstrijden blijven doen en al haar gordels behalen. “Ik droom stiekem al van een eigen clubje”, laat Leonie nog weten. (LDW)

