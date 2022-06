Briek (14) is Kinderkrak in Oostkamp

Briek Plasman (14), een renner van de Jonge Renners Roeselare, woont in de Baliebruggestraat in Ruddervoorde. Hij mocht op 7 mei in Adinkerke de West-Vlaams kampioenentrui aantrekken bij de nieuwelingen.

Briek heeft de fietsmicrobe te pakken gekregen in de duatlonvereniging Baliebrugge. “Ik vond het onderdeel fietsen veel leuker dan het lopen en daarom heb ik de overstap gemaakt naar het wielrennen. Het is een zeer afwisselende sport met op iedere wedstrijd andere parcours.”

De keuze voor duatlon was destijds ingegeven door enkele praktische overwegingen: het was dicht bij de ouderlijke woning en Briek kon er alleen met de fiets naartoe. Met zijn West-Vlaamse titel behoort hij nu ook tot de selectie die gemaakt wordt door de Wielerbond Vlaanderen en van zijn eigen ploeg. Zo krijgt hij de kans om toch enkele grotere wedstrijden te rijden. Hij vond het wel jammer dat hij door zijn selectie onlangs zijn trui niet kon tonen bij de nieuwelingen op de Baliebrugge.

Briek droomt ervan om ooit als profrenner te mogen schitteren in een of andere grote wedstrijd, maar ondertussen zit hij in zijn derde jaar sportwetenschappen aan het Sint-Jozefscollege in Torhout. Hij heeft ook een grote interesse in sportfotografie en wie weet ligt daar zijn toekomst. (GST)

