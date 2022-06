Ani (11) is Kinderkrak in Veurne

Ani Qiao (11) is een creatieve duizendpoot met muzikaal en literair talent, maar ze heeft ook een groot hart voor haar medemensen. Ondanks haar zeldzame chronische aandoening zit er in de tengere Ani een enorme wilskracht en verbluft ze iedereen met haar energie.

Op de dansshow Robin Hood van Ocho Dance Studio schitterde ze als Lady Marian in haar solonummer en met haar dwarsfluit werd ze tweede in de fluitwedstrijd West-Vlaanderen.

“Met de dansshow hebben we indruk gemaakt!”, zegt Ani. “Ik dans graag, en bij Ocho doen we hiphop, modern, disco… De muzikale genen heb ik van mijn ouders geërfd. Net als mama speel ik dwarsfluit en daarnaast ook piccolo, tin whistle en Chinese fluit, en soms ook op mama’s piano. Omdat mijn papa Chinese roots heeft, ben ik enorm in de Chinese cultuur geïnteresseerd. Van mijn Chinese oma en opa heb ik al wat Chinees geleerd en ik leer ook de Chinese karakters schrijven. Bij mijn andere grootouders in Spanje oefen ik mijn Spaans. Thuis spreken we vooral Engels, hoewel papa ook al West-Vlaams kent. Ik schrijf trouwens graag verhalen en ik wil later graag schrijfster worden. Ik voel me ook sociaal geëngageerd en kan niet tegen onrecht. Op het schoolfeest heb ik de kleutertjes geëntertaind en voor Think Pink ga ik mijn haar laten knippen.” (MVO)

