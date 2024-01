Jean Vanhoorne is de Krak van Mesen: “Als je het met hart en ziel doet, is dat een fulltime job”

Samen met zijn vrouw Yvonne, die secretaris is, en de andere bestuursleden zorgde Jean Vanhoorne (78) ervoor dat de OKRA een bloeiende vereniging werd, met 165 leden. Vorig jaar gaf hij een gratis feest voor zijn twintig jaar voorzitterschap.

Jean Vanhoorne Privé Jean Vanhoorne werd geboren op 15 mei 1945 in Wervik, als jongste van vijf kinderen. Op 27 juli 1968 trouwde hij met Yvonne Deneut (79). Ze kregen vier kinderen: Mieke (54), Lies (52), Greet (49) en Stijn (45). Er zijn zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ze wonen in de Rijselstraat in Mesen. Loopbaan Studeerde af in de Normaalschool in Torhout in 1964, waarna hij aan de slag ging in Kortrijk en zijn militaire dienstplicht vervulde. Van 1966 tot 2000 actief in de school in Mesen, vanaf 1974 als directeur. Vrije tijd Jean is teamleider bij OKRA Mesen. Hij kaart graag en verzamelt postzegels, briefkaarten, cd’s en platen.

Jean groeide op in Wervik, net als zijn vrouw Yvonne. “We leerden elkaar kennen op het trouwfeest van mijn broer Luc, in 1963. Lucs vrouw is de nicht van Yvonne. We zijn dan wel allebei opgegroeid in Wervik, sinds 1971 wonen we in de Rijselstraat in Mesen.”

Ze wonen op een steenworp van de basisschool De Kleine Ster, waar Jean tussen 1966 en 2000 actief was. “De eerste acht jaar was dat als leerkracht in het tweede, derde en vierde leerjaar. Op 1 september 1974 startte ik als directeur, als opvolger van Roger Vandenberghe. Het was meteen een speciale dag: mijn vrouw was daags voordien bevallen van onze dochter Griet, en zo miste ik de eerste schooldag.”

Meester Pijp

“In mijn periode als directeur groeide de school van 78 tot 230 leerlingen. Ze kwamen niet enkel uit Mesen, maar ook van de omliggende dorpen en gemeenten. Zo organiseerden we ook het leerlingenvervoer. Om dat te financieren zetten we enkele activiteiten op poten, zoals een jaarlijkse kaarting en een schoolfeest. De kaartingen trokken maar liefst 1.400 man, en ook de schoolfeesten werden druk bijgewoond. We deden zelfs enkele jaren een zomerkamp, ik vond dat als voormalig Chiroleider een fijn initiatief. Veel mensen zeggen nog altijd Meester Jean of Meester Pijp. Velen weten wellicht niet dat mijn familienaam Vanhoorne is.”

Vriendelijkheid

Na zijn pensioen, in 2000, sloot Jean zich samen met zijn vrouw aan bij de OKRA in Mesen. “Een tv-ploeg van VTM woonde mijn pensioenviering bij. Het was een hele gebeurtenis. Drie dagen later stond het bestuur van de OKRA al aan onze deur om te vragen of ik lid wilde worden. We konden dat niet weigeren, want de Mesenaars hebben ons altijd gesteund tijdens mijn schoolcarrière. Drie jaar later werd ik voorzitter – eigenlijk teamleider in opvolging van Denis Bartier. In 2023 was dat twintig jaar geleden, en dat hebben we gevierd met een gratis feest voor alle leden. Onze afdeling heeft een achtkoppig bestuur en 165 leden. Niet enkel Mesenaars, maar vooral 65-plussers uit de buurgemeenten. Ons succesrecept is volgens mij onze vriendelijkheid.”

“Vroeger zetten we ons in voor de kinderen en nu dus voor de oudjes. Als je het met hart en ziel wil doen, dan is het een fulltime job. Bestuursvergaderingen, activiteiten organiseren, het maandelijks magazine ronddragen, enzovoort. In ons aanbod zorgen we voor een mooie variatie, want niet iedereen kaart, breit of danst graag. De hoogtepunten zijn onder meer het lentefeest, herfstfeest, kerstfeest en de jaarlijkse dagreis. Vorig jaar gingen we met een bus van negentig man naar Thuin, in de Ardennen, een fantastische dag. Het OKRA-engagement doen we graag, maar we worden er niet jonger op. Vers bloed is zeker welkom in ons bestuur”, geeft Jean nog mee, die ook jarenlang actief was bij de Parochieraad. “Daar organiseerden we achttien jaar lang een kerstconcert, met als hoogtepunt een optreden van Lisa Del Bo.”