Jason Cool uit Bredene verzamelt koerstruien: “Mijn favoriete stuk is de groene Tourtrui van Steels”

Nog tot half september loopt in het MEC Staf Versluys de jaarlijkse Zomerexpo. Thema dit jaar is alles wat met Vlaanderens grootste sportieve passie, de koers, te maken heeft. Een van de onderdelen is een collectie unieke wielertruien, die Bredenaar Jason Cool de voorbije jaren bijeen sprokkelde. “Het begon allemaal toen ik als kleine pagadder voor het eerst de magnifieke rennersbus van Mapei zag. Ik was meteen verkocht”, herinnert Jason zich levendig.

Het kon bijna niet anders of de verwoede verzamelaar van koerstruien heeft er zelf een koersverleden op zitten. “Ik heb van mijn 8ste tot 16de gekoerst bij Oostende Noordzee, bij de legendarische dokter Daniëls”, zegt Jason Cool (31), die als burger op de marinebasis van Zeebrugge werkt.. Ik reed in die tijd wel wat ereplaatsen bij mekaar maar ik had al snel door dat ik in een lichting met talenten als Bert Van Lerberghe en Gianni Vermeersch tekort zou schieten. Op je 16de word je ook stilaan jaloers op je vrienden, die uitgaan en een liederlijker leven leiden.”

WD Breduinia

Vandaag houdt Jason het daarom bij zondagse tochtjes met wielertoeristenclub WD Breduinia. “Ik ben nog maar een drietal jaar lid, hoor. En superveel kilometers maal ik ook niet. Ik heb vroeger te veel gefietst. Voor een fietsuitstap naar de Ardennen moet ik al moeite doen om in de wagen te stappen.”

Intussen vult Jason dan ook meer van zijn tijd met zijn verzameling koerstruien. “Die liefde voor wielertruien, en dan in het bijzonder die van Mapei, gaat al heel ver terug. Ik was vier toen mijn pa, een hele grote wielerfan, me voor het eerst meenam naar de start van de Rode van Vlaanderen in Brugge. Toen ik plots die wondermooie azuurblauwe tourbus van Mapei op het Zand zag verschijnen met die historische gebouwen op de achtergrond, was ik meteen en voorgoed verkocht. Het was 1992, de glorieperiode van kleppers als Frank Vandenbroucke en Johan Museeuw. Ik was echt ondersteboven van die Mapei-renners. In die mate zelfs dat ik altijd begon te wenen als er in een koers eens geen Mapei-renners deelnamen.”

Elke dag op zoek

Omdat hij in die tijd met zijn pa elke koers in onze contreien aandeed, kwam er al eens een drinkbus of petje mee naar huis. “Maar mijn grote verzamelwoede is eigenlijk een zevental jaar geleden gestart. Het begon met een tweedehandse trui van Mapei, uiteraard. Een van de jaargang 1995. En hoe gaat dat? Dan wil je natuurlijk ook die van 1996, 1997,… Daarna kwamen de Mapei-shirts met de naam van de renners achterop, en natuurlijk moesten die ook in mijn collectie terechtkomen.”

Het leidde ertoe dat Jason vandaag 250 Mapei-truien in zijn verzameling op zolder heeft. “In totaal telt mijn collectie zo’n 750 stuks. Het resultaat van dagelijks toch zo’n 2 uur surfen op het internet en ruilen met verzamelaars van over de hele wereld.”

“De 750 exemplaren bevinden zich op zolder. Ze mogen niet in huis van mijn vriendin”

Zo viste Jason het koerspak dat Leif Hoste droeg tijdens het WK in Verona in Thailand op. “Je moet weten dat zowat alle oude kledij, die wij in verzamelbakken achterlaten, daar terechtkomt en gesorteerd wordt. Wat nog bruikbaar is, wordt in pakketten ter plekke opnieuw verkocht. Enkel de echte vodden gaan naar de derde wereld.”

Ruilmateriaal

Omdat Jason nogal makkelijk aan materiaal van Wout van Aert en Mathieu van der Poel raakt, heeft hij mooi ‘wisselgeld’ in handen waarmee hij op zoek kan naar stukken, die nog ontbreken in zijn collectie. Af is zo’n collectie immers nooit. “Zolang ik nog plaats heb op zolder, want mijn vriendin heeft me verwittigd dat ze geen truien in het huis wil zien. Ze steunt me wel in mijn hobby maar er zijn blijkbaar grenzen”, lacht Jason.

Die zolder heeft Jason intussen mooi ingericht als bedevaartsoord voor wie net als hij verknocht is aan de koers en alles wat daarmee te maken heeft. Je vindt er rekken vol koerstruien, maar ook helmen en enkele koersfietsen. Zijn meest waardevolle stuk vandaag is de groene Tourtrui van Tom Steels. “Ik was zelf een spurter en heb jarenlang gesupporterd voor Steels. Ik vind de groene trui trouwens mooier dan de gele. En neen, die nieuwe door Skoda gesponsorde trui is niet mooi. Wat zeg ik, hij is gewoon aartslelijk! Maar ja, ze zijn bij de Tour geplooid voor het geld, hé.”

Frank Vandenbroucke

Nog zo’n collectors item is de Mapeitrui met WK-bandjes aan de mouwen van Johan Museeuw. “De trui dateert uit het seizoen dat hij Parijs-Roubaix won en wijzend naar zijn knie over de meet reed. En dan vergeet ik nog de puntentrui van Frank Vandenbroucke uit de Ronde van Wallonië. Ook die heeft een bijzonder plekje in mijn hart.”

Met de truien zelf rondrijden, doet Jason nooit. Maar collega op de marinebasis Alain Lynneel kreeg hem wel zover om enkele van zijn stukken tentoon te stellen tijdens de Zomerexpo in het MEC Staf Versluys. En wie ergens in de kast nog een exemplaar van een ooit door een (halve) wielergod gedragen koerstrui hangen heeft, mag altijd Jason contacteren op 0494 50 70 26.