Zomertentoonstelling in MEC Staf Versluys in Bredene staat dit jaar in het teken van de fiets

Het stond in de sterren geschreven dat Bredene als zelfverklaarde fietsgemeente ooit die fiets centraal zou zetten op de jaarlijkse Zomerexpo. Dit jaar is het zover. Eregast op de tentoonstelling is stripfiguur Thomas Pips, die lange tijd synoniem stond voor de Tour de France. Maar ook een collectie koerstruien van Bredenaar Jason Cool is het bekijken waard.

Wie oud genoeg is om het zich te herinneren, weet dat de Thomas Pips-strips jarenlang geassocieerd werden met de Tour de France. “Eerst in de krant Het Volk en later in een apart krantje werd Thomas Pips dagelijks opgevoerd in de verslaggeving rond de Tour”, herinnert Patrick Mortier, de ontwerper van de Zomerexpo ‘23, zich nog levendig.

“Dat kleine Tour de France-krantje, dat je dagelijks kon oppikken, was indertijd een heus hebbeding. Het is wonderbaarlijk eigenlijk hoe in die tijd, ver voor de digitalisering van de media, een krantje zo kort na het einde van de dagrit kon klaargestoomd worden. In zijn hoogdagen haalde het Tourkrantje een oplage van 120.000. Onvoorstelbaar eigenlijk.”

“Bredene staat een beetje synoniem voor de koers en de fiets”

Het Tourkrantje was ook voor de toenmalige jeugd een felbegeerd hebbeding. “In de krant verscheen elke dag een Thomas Pips-strip van de hand van de Gentse tekenaar Leo De Budt alias Buth. In elke tekening zaten telkens twee ‘muisjes’ verscholen, die je moest proberen te vinden. Dat was in die tijd echt een sport onder de lezers.”

Twintig van die uitvergrote strips vind je straks terug op de eerste verdieping van het MEC Staf Versluys. “Aan de hand van die strips zetten we een wedstrijd op touw. Elke week in juli en augustus zul je aan de balie van de dienst Toerisme een deelnemingsformulier kunnen ophalen. Daarop zul je kunnen aanduiden waar de muisjes op elke strip te vinden zijn en zo meedingen naar een waardebon van 100 euro, te besteden bij de Bredense handelaars”, voegt toerismeschepen Alain Lynneel toe.

Tourwinnaars

Behalve de Thomas Pips-strips telt de Zomerexpo nog drie andere onderdelen: “In deel twee blikken we terug op 20 grote Tourwinnaars en 20 grote Tourritten. Robert Janssens, meer dan 30 jaar verslaggever van de Tour voor een dagblad, verzorgde de teksten voor dit tweede, boeiende deel”, gaat Lynneel verder.

In luik drie staat ‘de fiets in de strip’ centraal en luik vier krijgt een lokaal tintje. “Bredenaar Jason Cool is een verwoed verzamelaar van originele koerstruien. Op de Zomerexpo zal hij enkele van de meest bijzondere stukken uit zijn collectie tentoon stellen.”

“Bredene staat een beetje synoniem voor de koers en de fiets”, besloot Patrick Mortier maandag tijdens de opening van de Zomerexpo. “Het thema van deze tentoonstelling is dan ook bijzonder geschikt voor deze fietsgemeente. En natuurlijk associeert iedereen de zomer toch zo’n beetje met de Tour de France.”

De Zomerexpo loopt van 12 juni tot en met 15 september in het MEC Staf Versluys.