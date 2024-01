Jan Wauters is de Krak van Maldegem: “Een lied brengen met Will Tura zal me altijd bijblijven”

Voor Jan Wauters, dirigent van Canticorum en het Meetjeslands Zanggenootschap, begint het nieuwe jaar met een mooie erkenning. De kersverse Krak van Maldegem wil ook in 2024 niet stilzitten, en barst van de muzikale ambitie.

Jan Wauters Privé In 1959 geboren in Assenede, bracht zijn jeugd door in Zelzate. Is al 41 jaar gehuwd met Linda Vanneste. Sinds 2008 wonen ze in Maldegem. Vader van Stijn (39) en Bart (37). Loopbaan Studeerde voor onderwijzer lager onderwijs. Gaf les op basisschool Sint-Antonius in Balgerhoeke, waar hij het kinderkoor Pandoertjes begeleidde. In de jaren tachtig was hij ook twee à drie jaar organist van de kerk van Balgerhoeke en tot 2007 was hij er dirigent van kerkkoor Balcanto. In 2008 volgde hij Jozef De Kesel op als dirigent van Canticorum. Vrije tijd Muziek is zijn leven. Ook in zijn vrije tijd is hij er altijd mee bezig.

“Veel reclame voor mezelf heb ik niet gemaakt. Zo stuurde ik enkel een mail naar familie en de leden van koren Canticorum en het Meetjeslands Zanggenootschap. Daarnaast plaatste ik ook een bericht op Facebook, waarop ik wel tweeduizend volgers heb”, aldus Jan Wauters, die kan terugblikken op een meer dan geslaagd 2023.

Puike prestatie

Zo scheerde hij als dirigent van Canticorum heel hoge toppen. Het begon al in het voorjaar. Toen hij met zijn gemengd koor drie keer op rij cultureel centrum Den Hoogen Pad liet vollopen met ‘Canticorum zingt Tura’. Alles bij elkaar woonden maar liefst 1.100 mensen het concert bij. Maar dat was nog niet alles. Op het laatste concert kwam Will Tura in hoogst eigen persoon langs en zong hij het nummer ‘Mooi, ’t leven is mooi’ mee. Zowel dirigent Jan Wauters als de koorleden werden door de ‘Keizer van het Vlaamse lied’ geprezen voor hun puike prestatie. Daarnaast scoorde Jan Wauters vorig jaar ook met het ‘Warmhoflied’, dat hij naar aanleiding van Werelddementiedag componeerde voor woonzorgcentrum Warmhof, waar hij ook dirigent is van het ‘Geheugenkoor’. Ten slotte sloot Jan Wauters met Canticorum in samenwerking met kinderkoor De Papaver het jaar af met een prachtig kerstconcert, dat drie keer helemaal uitverkocht was. Ook begin dit jaar schoot hij alweer in actie. Zo gaf Canticorum onlangs tijdens het heropeningsweekend van Cultuurhuis Herbakker in Eeklo een schitterend optreden.

Dirigeren op kamer

Al op jonge leeftijd werd Jan Wauters gebeten door de muzikale microbe. “Al tijdens mijn tijd op de lagere school volgde ik blokfluitles”, vertelt Jan Wauters. “Omdat mijn ouders in hun Drukkerij Wauters aan de Westkade in Zelzate heel veel werk hadden, was er geen tijd om me naar de muziekacademie in Eeklo te brengen. Daarom besloten ze om me vanaf mijn twaalfde privépianoles te laten volgen bij de koster van Zelzate. Toen ik op internaat ging in het Glorieux-instituut in Oostakker stopte ik met muziekles. Wel begeleidde ik op school liedjes op blokfluit en piano, daar legde ik de basis voor mijn improvisatietalent. Al op jonge leeftijd speelde ik nummers na die ik hoorde op de radio. Daarnaast kocht ik met mijn spaargeld ook klassieke platen van tal van componisten. Tijdens het afspelen van die platen stond ik dan te dirigeren of te soleren. Tot groot jolijt van de mensen die voor ons huis aan de bushalte op de bus stonden te wachten.”

Toekomstplannen

Dirigent Jan Wauters blijft ambitieus. Zo zou hij in de nabije toekomst met Canticorum graag een concert brengen waarbij het koor begeleid wordt door een klassiek kamerorkest. Ik wil echt de klassieke toer op met stukken van componisten als Bach, Mozart en Schubert. Mijn tweede droom is om een concert te brengen met kleinkunstmuziek van artiesten als Zjef Vanuytsel, Miel Cools en Kris De Bruyne. Muziek uit mijn jonge jaren”, besluit Jan enthousiast.