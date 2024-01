Ingrid Verhelst (64) is de Krak van Kortrijk:“Ik pik alles mee wat voor mij nog doenbaar is”

Ingrid Verhelst heeft sinds 2016 jongdementie en woont sinds december 2022 in Het Portiek in woonzorgcentrum De Korenbloem. Ze is lid van Het Ventiel en is met haar immer positieve ingesteldheid zowat de ambassadrice van de vzw.

Wanneer Iedereen Beroemd kwam aankloppen voor de rubriek Merci Pascal in 2019, ging Ingrid indoor skydiven in het Ice Mountain Adventure Park. Ze stond ook op de planken met de voorstelling De Loteling, een productie van Het Bataljon en Het Ventiel, waar mensen met jongdementie hun verhaal vertelden. Dit voorjaar schitterde Ingrid eveneens in Restaurant Misverstand op VRT1, waar acht mensen met jongdementie hun eigen restaurant runnen. “Ik pik alles mee wat voor mij nog doenbaar is en binnen mij mogelijkheden ligt”, opent de kersverse Krak van Kortrijk.

uitzonderlijke gave

De positiviteit van Ingrid, met haar kenmerkende glimlach, is bewonderenswaardig. In juni 2016 kreeg haar man Joost te horen dat hij slokdarmkanker had, terminaal. Slechts twee maanden later volgde voor Ingrid de diagnose van jongdementie. Ze woonde zes jaar alleen, maar ondanks alles houdt ze vast aan haar levensmotto Always look on the bright side of life. “Ik ben altijd een positief persoon geweest. Ik lach graag en ben omringd door behulpzame vriendinnen en familie. Ik heb de uitzonderlijke gave mijn ziekte te kunnen aanvaarden en dat zorgt ervoor dat ik kan blijven genieten en mensen een hart onder de riem kan steken”, vertelt Ingrid.

goed hart

“Ik heb een fantastisch leven gehad. Er valt veel weg, maar er is ook nog veel over, mooie dingen. Ook al zijn ze klein, ze zijn het waard om vast te nemen. Het programma Restaurant Misverstand toont dat we met de juiste begeleiding en voldoende herhaling nog altijd grootse dingen kunnen doen.” Volgens buddy en jeugdvriendin Marieke Wolfcarius (65) zat die gedrevenheid er al van jongs af aan in. “Op haar achtste zorgde ze voor haar zus en een paar jaar later voor haar buurmeisje, die een zware beperking had. Ingrid heeft altijd een goed hart gehad.”

BIO Ingrid Verhelst Privé Moeder van Maarten en Maaike. Grootmoeder van Billie-Louise (9), de tweeling Lan (9) en Mats (9), en Winter (5). In 2017 nam ze afscheid van haar man Joost. Hij overleed aan slokdarmkanker. Ingrid woont sinds eind 2022 in Het Portiek in het woonzorgcentrum De Korenbloem. Loopbaan Deed 30 jaar administratie en boekhouding bij Vandecasteele in Lendelede. Vrije tijd Met Het Ventiel een buddyproject voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met jongdementie gaat Ingrid maandag naar het kunstatelier of doet ze aan paardrijden, dinsdag gaat Ingrid naar de fitness en elke vrijdag en soms op woensdag staat een wandeling gepland.

Naast lotgenoten motiveren, wil Ingrid ook de ziekte meer kenbaar maken. “Dementie wordt te vaak gezien als een ouderdomsziekte en een correcte diagnose blijft te lang uit”, vertelt dochter Maaike Rigole (41). “Mama kreeg te horen dat ze waarschijnlijk een burn-out had of kampte met depressie, maar dat geloofden we niet. Het was de thuisverpleegster van papa die op een bepaald moment zei dat ze te lang naar haar woorden moest zoeken en ons verwees naar een neuroloog. Pas toen ging de bal aan het rollen. Bij het stellen van een diagnose moet er meer geluisterd worden naar de omgeving”, vindt Maake.

voor iedereen anders

Ingrid benadrukt ook dat de ziekte er voor iedereen anders uitziet. “Dementie is niet enkel vergeten en niet meer herkennen. Motorisch ben ik ook nog oké, maar ik merk wel dat de ziekte stilaan aan het overnemen is. Ik zie er vooral van af dat ik geen oma kan zijn die bijvoorbeeld haar kleinkinderen afhaalt van school of op uitstap gaat”, besluit Ingrid.

Wat maakt van jou de Krak van Kortrijk? “Ik denk mijn positiviteit. Ondanks mijn ziekte bleef ik genieten van mijn leven. Ik wil dat graag uitdragen naar andere mensen en tonen dat een handicap of zorgnood niet het einde van de wereld is.” Wat springt eruit als je terugblikt op 2023? Wat springt eruit als je terugblikt op 2023? “Een moeilijke vraag voor iemand met dementie (lacht). Op televisie komen met Restaurant Misverstand maakte van mij even een ster en ik kon aan heel Vlaanderen mijn positieve ingesteldheid tonen. Afgelopen jaar heb ik ook mijn plekje gevonden in Het Portiek. Ik geniet van mijn uitstapjes met Het Ventiel, de etentjes bij mijn kinderen en omringd worden door mensen die me nauw aan het hart liggen.” Wat zijn de uitdagingen voor 2024? Wat zijn de uitdagingen voor 2024? “In 2024 neem ik afscheid van het prachtige leven. Ik heb altijd een druk op mijn hoofd en dat is sinds kort verergerd. Het neemt veel levenskwaliteit van me af. Begin februari ga ik nog eens met drie vriendinnen naar Portugal en eind februari volgt een afscheidsfeest om iedereen te bedanken voor de voorbije zeven jaren. Uit liefde voor mijn kinderen kies ik ervoor om de ziekte niet verder te laten komen. Ik wil op een mooie manier afscheid nemen.”

