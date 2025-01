Bram trouwt met Sanjna… en dat is groot nieuws in Maleisië: “Drie dagen feest, mét koninklijke genodigden”

Bram Demeulenaere (36) trouwt volgende week met de Maleisische bekendheid en voormalige miss Sanjna Suri (33). In de Maleisische pers haalde dat nieuws al uitvoerig de krantenkoppen, want Brams aanstaande is heel bekend in haar thuisland.

We spreken de geboren en getogen Ieperling Bram dinsdagmiddag via de digitale weg. Voor hem is het dan al ’s avonds, want er is een uurverschil van zeven uur tussen ons land en Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. “Het is hier deze periode zo’n 30 graden. Kuala Lumpur zou ik iedereen kunnen aanraden. Je hebt hier een mix van het futuristische en traditionele met invloeden van China, Thailand en India”, vertelt Bram.

Hij volgde het middelbaar in het College van Ieper en aan de basketschool in Oostende. Daarna studeerde hij financiën en verzekeringen in Leuven en hij bleef daar enkele jaren plakken voor zijn eerste jobs. In 2018 begon zijn Aziatische hoofdstuk. “Ik was op zoek naar een internationale ervaring”, vertelt Bram. “Ik wilde in Singapore aan de slag, maar kreeg weinig feedback op mijn sollicitatiemails. Uiteindelijk trok ik daarheen om ter plaatse een job te vinden en even later kon ik aan de slag bij SWIFT. In Singapore hadden ze geen vacatures, maar in Kuala Lumpur wel. Ik kwam zo in Maleisië terecht, helemaal alleen. Al snel leerde ik mensen kennen en ik kwam ook in contact met Sanjna.”

“We gingen al eens golfen met de koning van Maleisië”

Sanjna Suri studeerde af als apothekeres, maar ze ambieerde een andere carrière als zangeres en actrice. Ze won verschillende missverkiezingen: Miss Scuba Malaysia 2015, Miss Intercontinental Malaysia 2017 en Miss Supranational Malaysia 2018. “Onze eerste date was meteen een voltreffer”, herinnert Bram zich. “We raakten maar niet uitgepraat. Van het een kwam het andere en we werden een koppel. De voorbije jaren werkte ik voor consultancybedrijf Efficio in Londen en nu is dat vooral in Dubai en Saoedi-Arabië. In Saoedi-Arabië werken we onder andere mee aan het prestigeproject Neom van de prins van Saoedi-Arabië. Ik ben de laatste jaren wel vaker weg van huis, maar door die afstand is onze relatie alleen maar versterkt. Toen ik in Londen vastzat door de coronacrisis, kwam het besef pas echt hoe dierbaar ze is voor mij en omgekeerd.”

Verrassingsfeest

Na vijf jaar ging Bram op de knieën. “In april 2024 kwam het grote moment tijdens een verrassingsfeest voor haar. Ik had mijn speech vanbuiten geleerd, maar het moment zelf kreeg ik een blackout. Ik was bloednerveus”, lacht Bram.

Sanjna heeft Indische roots en haar familie wilde een traditionele bruiloft volgens de Indische en hindoeïstische rituelen. “Het gaat onder meer over een dans die mijn familie moet instuderen, een vuurceremonie en vuurdans en we laten ons insmeren met kurkuma. Daarnaast is er traditionele kledij vereist. In mijn geval is dat een tulband. Ik zal mijn intrede doen op een paard. Op het einde zal Sanjna dan weggeschonken worden door haar familie. De feestelijkheden zijn gespreid over drie dagen: 14, 17 en 18 januari.”

Brams aanstaande is de voorbije jaren uitgegroeid tot een celebrity in Maleisië. “Ons huwelijk werd al uitvoerig beschreven in de lokale Maleisische pers. Ik ben blij dat jullie mij eens contacteren en dat het niet weer zij is die de pers te woord staat. (lacht) Op onze bruiloft zal de pers ook aanwezig zijn. Sanjna heeft een pak connecties. Zo zijn we al eens gaan golfen met de koning en een sultan. Een deel van de royals zal ook aanwezig zijn op het huwelijk, net als een pak andere bekendheden. Sanjna is uitgegroeid tot een gevierd actrice en kreeg onlangs nog een award voor de beste opkomende actrice van het land. Binnenkort verschijnt er een film met haar op de Maleisische Netflix.”

Bram Demeulenaere en Sanjna Suri trouwen binnenkort. © gf

Na het huwelijk trekken de tortelduifjes erop uit met Brams familie en vrienden die naar Kuala Lumpur afzakken. “Ik heb vaak contact met mijn ouders, maar zie ze weinig in real life. Ik wil dus profiteren van onze tijd samen. We trekken samen naar Langkawi, een eiland in de buurt. Eind januari gaan zij huiswaarts en trek ik weer naar Dubai. Wellicht voor een maand, tot de start van de ramadan.”

Gezinsuitbreiding

Bram beseft dat zijn leven de afgelopen jaren serieus veranderd is. “Had je me dit tien jaar geleden verteld, ik had het niet geloofd. Al had ik het misschien wel gehoopt. Toen ik besliste om het vliegtuig te pakken naar Singapore was dat misschien wel een risico, maar het is de beste beslissing van mijn leven geweest. De komende jaren willen Sanjna en ik vooral verder bouwen aan onze carrière en dan zien we later wel als er gezinsuitbreiding volgt. Ik hoop ook om op termijn weer dichter bij huis te kunnen werken.”

Bram Demeulenaere vroeg Sanjna Suri in april vorig jaar ten huwelijk. © gf

Ook Brams vader Dirk Demeulenaere kijkt uit naar het huwelijk van zijn zoon. Hij baat met zijn vrouw B&B Neptune uit in het Zuid-Franse Gruissan. “Het is de eerste keer sinds we in Frankrijk wonen dat we tijdens de winter op vakantie kunnen. Het zal een ongelofelijke ervaring zijn, waarbij ik ook een tulband zal dragen en mijn vrouw een sari. Bram is onze oudste zoon en onze andere kinderen, die wel nog in Ieper en Vlamertinge wonen, gaan mee”, geeft Dirk mee.