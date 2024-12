“Hij was echt een superpapa”: Mama van vier getuigt op De Warmste Week over het dodelijke fietsongeval van haar partner

Een bijzonder emotioneel moment op de eerste dag van De Warmste Week in Brugge. Astrid Roels uit Zedelgem kwam woensdagavond samen met drie van haar vier kinderen haar verhaal doen bij Sander Gillis en Fien Germijns in de studio op ‘t Zand. Astrid is de weduwe van Thomas Teerlynck, de man die zeven maanden geleden overleed na een fietsongeval op de Mont Ventoux. “Het is een pittig jaar geweest”, vertelt ze live op de radio.

Thomas Teerlynck (39) was in mei 2024 met zeven vrienden op fietsvakantie in Frankrijk. Tijdens één van hun ritjes op de Mont Ventoux liep het fout: in een afdaling werd Thomas aangereden door een oprijdende auto die hij niet meer kon ontwijken. Reanimatie mocht niet meer baten, de vader van vier overleed op de berg aan zijn verwondingen.

“Dat was heel pittig, ja”, aldus Astrid. “Hij was een superpapa, een goede vriend en een toffe collega. Hij wordt door zoveel mensen gemist. Gelukkig werden we na die fatale dag heel goed omringd, iets om zeer dankbaar voor te zijn.” Tijdens de begrafenis van Thomas had de Zedelgemse mama al een oproep gedaan om een gift te schenken aan de vzw Missing You, een organisatie die jongeren helpt die iemand dierbaar zijn verloren. Toeval wil dat dit één van de projecten is waarvoor De Warmste Week dit jaar geld inzamelt. Om die reden besloot Astrid samen met drie van haar vier kinderen af te zakken naar Brugge om de vzw nogmaals in de kijker te zetten.

“Niet iedereen heeft een liefdevol netwerk om op terug te vallen. Daarom zijn vzw’s zoals Missing You zo ontzettend waardevol”, klinkt het. Astrid en haar zonen vroegen het liedje Another Love van Tom Odell aan, Sander en Fien gingen met zichtbaar veel sympathie in op dat verzoekje.