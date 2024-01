Hanne Cornelis is de Krak van Koksijde: “Kinderen en dansen zijn groot deel van mijn leven”

Hanne Cornelis mag zich een jaar lang Krak van Koksijde noemen. De juf van het tweede kleuter uit de gemeenteschool van Koksijde werd in 2023 Mieke Garnaal en zet zich in als lesgeefster en danseres bij De Juttertjes en Dynamic Dance School.

Hanne Cornelis PRIVE Hanne werd geboren op 23 oktober 1998. Ze groeide op in Oostduinkerke. Haar ouders zijn Hilde Lowagie en Patrick Cornelis. Jasper (31) en Ward (29) zijn haar oudere broers. Hanne is intussen verhuisd naar Pervijze, waar ze samenwoont met haar vriend Niko Breem (27). LOOPBAAN Haar middelbaar rondde ze af aan het Annuntiata in Veurne in de richting sociaal-technische wetenschappen. Daarna volgde ze de bachelor kleuteronderwijs aan VIVES in Brugge. Sinds 2020 is ze kleuterjuf in de gemeenteschool van Koksijde, in de tweede kleuterklas. VRIJE TIJD Begeleidster bij De Juttertjes en Dynamic Dance School. Bij Dynamic Dance School volgt Hanne zelf ook hiphoples.

Hanne Cornelis groeide op in Oostduinkerke bij haar ouders en twee broers. Na haar middelbaar in Nieuwpoort en Veurne, waar ze afstudeerde in de sociaal technische-wetenschappen, trok ze naar VIVES in Brugge om kleuteronderwijs te studeren. De appel valt duidelijk niet ver van de boom. “Ook mijn mama is kleuterjuf. Zij geeft les in Oostduinkerke en ik in Koksijde. Het is wel fijn dat ik in haar voetsporen kan treden”, zegt Hanne, voor wie de Oostduinkerkse Garnaalfeesten in 2023 voor altijd in haar geheugen gegrift zullen staan. Tijdens deze Garnaalfeesten wordt er namelijk steeds een Mieke Garnaal aangesteld. “Ik werd tot Mieke Garnaal uitgeroepen, nadat ik in 2012 al eens eredame werd van Mieke Garnaal Tine Maesen. Elk jaar mag een vereniging drie dames naar voor schuiven. In 2012 was dat via de brandweer van Oostduinkerke. We mochten onder meer naar de huldiging van folkloredansgroep Oud-IJslandvaarders voor hun zestigjarig bestaan. Deze keer waren De Juttertjes aan de beurt naar aanleiding van onze tiende verjaardag”, vertelt Hanne.

“Samen met eredames Manou Legein en Jara Coutteau werd ik voorgedragen en zijn we een jaar lang ambassadeur van de gemeente. Als Mieke Garnaal mag ik veel leuke evenementen bijwonen van de gemeente. Je komt op die manier in contact met veel mensen en dat maakt het boeiend. Het maakt dat de agenda nog drukker oogt, maar die drukte zal na dit jaar weer afnemen. Het zal raar doen als ik eind juni het lint moet doorgeven.”

Groot Jutterfeest

De drie (plus)mama’s van Hanne, Manou en Jara stonden destijds mee aan de wieg van dansgroep De Juttertjes. “Nu zijn mijn ouders nog steeds betrokken bij De Juttertjes. Onze vereniging telt 50 enthousiaste leden van het derde kleuter tot het zesde leerjaar. Dit jaar is er een groot Jutterfeest op 13 april om ons tienjarig bestaan te vieren. De repetities vinden plaats in de gemeenteschool van Oostduinkerke.” Naast De Juttertjes is Hanne actief bij Dynamic Dance School. “Daar geef ik kleuterdans. Ik leer ze hun eerste danspasjes. Verder dans ik zelf ook nog en dat doe ik sinds mijn vierde. Mijn voorkeur gaat momenteel naar hiphop. Onze jaarlijkse show is dit jaar op 11 mei en daarvoor beginnen we stilaan aan de voorbereidingen. Met Dynamic Dance School oefenen we in de Pit. Met ook nog mijn job als kleuterjuf mag je wel zeggen dat kinderen en dansen een groot deel van mijn leven uitmaken. Ik woon dan wel niet meer in Koksijde, ik kom er bijna dagelijks en zal altijd verbonden blijven via mijn job en mijn hobby’s.”

Heel trots

Het werd een spannende Krak-stemming. “Ik was verrast dat ik genomineerd was. Uiteraard ben ik heel trots om Krak van Koksijde te zijn. Toen ik het goede nieuws te horen kreeg, was ik heel blij. Ik dank iedereen die op mij gestemd heeft. De verschillende dansverenigingen en de school deelden mijn nominatie op sociale media en dat heeft duidelijk geloond.”