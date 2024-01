Hanne Buysschaert (25) is de Krak van Hooglede: “Ik help bij de brandweer graag mensen in moeilijke omstandigheden”

Drie vragen aan Hanne

Kan iedereen bij de brandweer komen?

“Iedereen is zeker welkom bij de brandweer. Of je nu jong of iets ouder bent, man of vrouw, het maakt eigenlijk echt niet uit, want iedereen wordt ingezet naargelang de capaciteiten die elke persoon bezit. In elk team is een variatie aan mensen nodig. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar mensen.”

Welke interventie zul je nooit vergeten?

“Ik denk mijn eerste interventie op Sint-Henricus. We werden opgeroepen nadat een vrouw in de gracht was beland met haar wagen. De auto was behoorlijk toegetakeld maar alles is goed afgelopen. Ik denk eigenlijk dat iedereen zich die eerste interventie goed kan herinneren. Daarnaast is elke binnenbrand voor mij erg spannend omdat je niet altijd van buitenaf kunt zien wat er gaande is binnen.”

Welke veranderingen zijn op komst in de wereld van de brandweer?

“De brandweerkorpsen werken onderling alsmaar vaker nauw samen. Om mensen sneller van dienst te kunnen zijn, is het goed om zowel mensen als materialen uit te wisselen. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn met het juiste gereedschap.”