Voka wil af van verplichting op telewerk

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka wil dat de verplichting op telewerk, met maximaal een terugkomdag per week, wordt afgeschaft. Ze pleit voor een “telewerkaanbeveling”.

Volgens Voka zijn versoepelingen mogelijk omdat de piek van de besmettingen met de omikronvariant voorbij is. De organisatie wijst er ook op dat de telewerkverplichting in verschillende Europese landen al is afgeschaft. “België heeft de strengste thuiswerkverplichting van Europa”, zegt Voka-topman Hans Maertens. “Het is tijd om soepeler om te springen met telewerk.”

Minder innovaties

Hij pleit voor een telewerkaanbeveling. “Telewerk zal sowieso een blijver zijn in de arbeidsorganisatie, maar leg die verantwoordelijkheid bij de ondernemingen en stap af van een verplichting.” De huidige telewerkverplichting, met een terugkomdag en maximaal een vijfde van de werknemers fysiek aanwezig op de werkvloer, blijft normaal tot eind april van kracht. “Veralgemeend thuiswerk was op de korte termijn goed voor de productiviteit, maar heeft op de langere termijn belangrijke nadelen”, zegt Voka. Het leidt luidens de ondernemersorganisatie tot minder innovaties, een verstoorde creativiteit, minder samenwerking binnen het team en over teams heen en een verminderde productiviteit.