Lotte beoogt 1ste West-Vlaams huis voor mensen met eetstoornis:“Plek voor luisterend oor”

Diëtiste en expert in eetstoornissen Lotte houdt op zaterdag 10 en zondag 11 december een opendeurdag bij haar praktijk ESpoir. Op het programma staan boekvoorstellingen, lezingen, getuigenissen, een pop-upwinkel met materialen die mensen kunnen helpen met hun herstel en simpelweg tijd en een luisterend oor. Alle opbrengsten gaan naar het oprichten van een eerste open huis in West-Vlaanderen voor patiënten met een eetstoornis.

Het doel van het opendeurweekend is om mensen te tonen dat ze er niet alleen voor staan. Lotte De Clerck wil meer bewustwording creëren rond mensen met een eetstoornis. Ze vertelt hoe de oplossing rond de problematiek van eten niet louter draait om ‘karakter hebben’ of het ‘gewoon doen’, maar dat we altijd moeten zoeken naar de oorzaak van de stoornis. “Met bijvoorbeeld een strikt schema merk je dat mensen dat wel even volgen, maar na verloop van tijd vallen ze terug in hun oude gewoontes, omdat je de oorzaak niet hebt aangepakt”, schetst ze. “Ik analyseer welke gedachten er in mensen hun hoofd zitten en hoe die daar gekomen zijn. De hulp die nodig is, is voor iedereen anders. Daarom geloof ik in een persoonlijke aanpak met veel overlegmomenten om het herstel op gang te krijgen.”

Ik wil mensen een alternatief bieden voor die ziekenhuis- opname

Sinds het begin van de coronapandemie en het daaruit voortgevloeide isolement waar veel mensen in verkeerden, zag ze het aantal mensen in haar klantenbestand die een eetstoornis hadden, verviervoudigen. “Bovendien overheerst in onze maatschappij nog steeds het denkbeeld dat vermageren of mager zijn goed is, terwijl ‘dik’ een negatieve weerklank heeft. Terwijl dat eigenlijk neutrale woorden zouden moeten zijn.”

Handboek met tips

Intussen hielp Lotte al honderden mensen met een eetstoornis. Ze ontwierp een uniek handboek met daarin praktische tips, persoonlijke ervaringen en oefeningen die patiënten kunnen doen. Verder organiseert ze ook retraites en groepstherapie voor wie daar nood aan heeft en ontwikkelde ze een cursus voor wie meer wil leren over omgaan met eetstoornissen. Maar de ultieme droom is om een open huis op te richten waar mensen met een eetstoornis terecht kunnen die thuis niet de juiste omgeving hebben om te herstellen. Ambulante hulp volstaat vaak niet en de wachtlijsten voor een opname zijn tegenwoordig maandenlang. “De wachtlijst loopt bij mij al op tot drie maanden en op veel plaatsen is er zelfs een opnamestop”, aldus Lotte. “Momenteel bestaan er enkel inloophuizen van ANBN (Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa). Hier kan iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen terecht, maar slechts één of twee keer per maand”

Open huis

Lotte wil meer toegankelijke, duurzame en laagdrempelige hulp aanbieden. “Met een open huis kunnen mensen sneller hulp krijgen bijvoorbeeld voor of na opname of wanneer ze meer ondersteuning nodig hebben. Zo ken ik patiënten die op de wachtlijst staan voor een opname, maar in de tussentijd niet in de juiste omgeving zitten. Zij komen dan door hun zoektocht naar structuur in mijn praktijk terecht.”

“Mijn open huis wordt een familiale, gemoedelijke plek waar mensen met een eetstoornis een luisterend oor vinden, ze samen dingen kunnen doen en ze even kunnen ontsnappen aan hun omgeving.” Daarbij staan informatie, praatgroepen en eetmomenten met een normaal patroon centraal. Op dit moment werkt Lotte met ESpoir aan de lancering van een open huis in regio Kortrijk, de eerste prioriteit is het vinden van een locatie. Daarbij is alle steun, expertise en hulp welkom. “Desnoods start ik het tijdelijk hier, maar de ruimte is niet ideaal. Je moet voldoende plaats hebben waarbij mensen met een eetstoornis elkaar niet triggeren, de ziekte is namelijk heel competitief en zelfs manipulatief.”

Wie een donatie wil doen of zich wil engageren kan mailen naar espoir@hulpbijeetstoornissen.be.