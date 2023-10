Giel (33) laaft zich vol inspiratie aan WONDER en design: “Doceren én ontwerpen: een zalige combinatie”

Giel Dedeurwaerder (33) is geen onbekende bij Designregio Kortrijk en het creatief stadsfestival WONDER. Als productontwerper is hij betrokken bij meerdere initiatieven en neemt hij deel aan WONDER. Naast zijn freelanceactiviteiten is hij voltijds docent in de bacheloropleiding industrieel productontwerpen.

Vader Nino Dedeurwaerder is architect waardoor de jonge Giel opgroeide tussen de ontwerpen en tekeningen. “Gecombineerd met de kunstacademie werd mijn ruimtelijk inzicht automatisch getraind. Als ik mijn ogen sluit, kan ik het object in 3D zien. Net zoals woordkunstenaars heel natuurlijk de tekst voor zich zien.”

Na zijn studies stond Giel in 2015 met zijn eerste collecties in Maison&Objet in Parijs en exposeerde hij samen met buitenmeubelfabrikant Bastalpe werk in Milaan in 2016. Afgelopen jaren won hij maar liefst drie keer de Henry van de Velde Awards, de meest prestigieuze designawards in België.

Pure ontwerpen

“Mijn werk bestaat uit het creëren van dagelijkse objecten (zoals lampen, spiegels, theeservies…). Ik combineer pure vormen en lijnen met een technisch sterk design. Ik streef naar een perfect evenwicht tussen functionaliteit, filosofie en proporties. Mijn producten zijn gemaakt uit modulaire elementen. Daarbij is reproduceerbaarheid heel belangrijk. Ik creëer niet one of a kind, maar maak ontwerpen die in oplages – groot of heel klein – in productie kunnen gaan.”

Zijn stijl beschrijft Giel eerder als sereen en kalm, met diepgang en passie. “Ik wil ieder materiaal elegant en in zijn puurheid overbrengen. Ik zal bijvoorbeeld geen epoxy over hout smijten. Ik hou van een eerlijk ontwerp: betrouwbaar, no-nonsense en met een voor de hand liggend gebruik.”

Expo Eye in design

Zijn eerste contact met WONDER avant la lettre gaat al terug naar de Week van het Ontwerpen en de Biënnale Interieur. “Kris Dekeyzer, gewezen coördinator bij Designregio Kortrijk, heeft me toen altijd gesteund bij mijn projecten. Destijds palmden we kraakpanden in en creëerden we een volledig bos in Kaai 1 op Overleie, gecombineerd met design, kunst en muziek. Op diezelfde steun kan ik nog steeds rekenen. We zoeken collectief naar wat design voor Kortrijk kan betekenen, hoe we bedrijven kunnen inspireren, wat ontwerpen is in de toekomst en hoe we productie meer regionaal krijgen. Daarbij nodigen we ook designers buiten Kortrijk uit.”

Met de expo Eye on Design gaan tien bedrijven, deelnemers aan Design Nation – de B2B-designbeurs op 19 en 20 oktober in Kortrijk Xpo – in dialoog met tien jonge ontwerpers. Giel verleent samen met interieurarchitect Bjorn Verlinde zijn expertiserol op productniveau voor Design Nation.

Verlichtingsvorm

“Met Eye on Design zoeken we een link tussen het bedrijf op de tweedaagse designbeurs en een ontwerper die tijdens WONDER exposeert. Ik sta er ook met mijn eigen werk, een light composition modulator (LCM) gelinkt met het bedrijf Vika. Spotjes inbouwen beperkt de mogelijkheid om jouw interieur aan te passen, dus ging ik op zoek naar een nieuwe verlichtingsvorm. Ik kon ook het zoveelste decor- of nachtlampje ontwerpen, maar hou me liever bezig met wat mijn product kan betekenen voor de maatschappij in het algemeen”, licht Giel toe.

Op de expositie INSIDE OUT viert de opleiding IPO haar 20-jarig bestaan. Daarvoor ontwierp hij samen met Isabelle Speybrouck de scenografie om industrieel productontwerpen in verschillende sectoren uit te lichten. Giel is eveneens betrokken in het project CICO HUB waar hij met andere creatieve ontwerpers op zoek gaat naar circulaire oplossingen voor eventvlaggen en herasdoeken van de stad onder de naam Re-flag. In de Broeltorens is zijn laatste werk te vinden met zijn collectief Utilise.Objects waar hij samen met Brent Neve en Thomas Eggermont de combinatie tussen ambacht en efficiëntie opzoekt.

Voor de LCM deed hij een beroep op de expertise van Studio Need.IO. “Dit soort kennisdelen moeten we in de sector durven en doen, zo gaan we vlugger vooruit. Met mijn designcollectief Utilise.Objects, opgericht met Brent Neve, zoeken we mogelijkheden om elkaar versterken en bieden we een platform aan om kennis en materialen samen te brengen. Dat betekent niet alleen vlotter produceren, maar ook de mogelijkheid om kosten te drukken en productie lokaal te houden.”

Drempelverlagend

Het belang van WONDER is voor Giel een drieluik. “Ten eerste plaatst het regionaal talent en bedrijvigheid in de kijker. Kortrijk trekt ontzettend goede bedrijven aan en speelt daar dus een centrale rol in. Ten tweede toont WONDER het belang van cultuur waarbij we onszelf in vraag durven stellen en ruimte geven aan andere interpretaties.”

“Ten derde is het educatief gezien een ongelooflijke meerwaarde. Dan denk ik bijvoorbeeld aan We Are The Next Generation. Het werkt drempelverlagend en toont bezoekers hoeveel jeugdige creativiteit Kortrijk herbergt.”