Psychologe Inez Swinnen schrijft boek ‘Prestatiedruk’: “Meer zelfvertrouwenen stressbestendigheid”

Inez Swinnen uit Kortrijk heeft ruime ervaring op het gebied van stress, trauma en zelfvertrouwen binnen de topsportwereld. Daarnaast worstelde ze zelf in haar jeugd met prestatiedruk tijdens haar zwemcarrière en studies. Haar boek ‘Prestatiedruk’ biedt een frisse kijk op prestatiestress en faalangst bij (toekomstige) topsporters.

“Dit boek neemt je mee op een reis naar meer zelfvertrouwen en succes, zonder de last van competitiestress. Ik deel mijn expertise en ervaringen om jou te helpen de sleutel te vinden tot je ongekende mentale kracht. Dit boek gaat dieper dan simpele tips en trucs, en onthult de diepliggende oorzaken van prestatiedruk, faalangst en de druk die je jezelf oplegt.”

Zwemcarrière

Interesse in psychologie was er bij Inez al vroeg. In het vierde middelbaar wist ze al wat ze wou studeren. “Mijn ouders hadden een slechte relatie en zijn gescheiden toen ik 12 jaar was. Beide hebben een moeilijke periode meegemaakt waardoor ik altijd een beetje de psycholoog was van het gezin. Daardoor draag je te vroeg al een bepaalde verantwoordelijkheid. Het voordeel is dat ik zaken heel goed bij mensen kan aanvoelen en er dieper kan op ingaan, maar door die gevoeligheid zie ik ook snel als er iets is en ervaar dan moeite om het bij die persoon te laten. Ik wil het oplossen en iemand beter doen voelen, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Zo werd ik te veel een people pleaser en kwam ik te weinig op voor mezelf.”

Inez zwom ook intensief op jonge leeftijd. “Ik deed precompetitie op mijn 10 jaar en zwom competitief van mijn 12 tot 18 jaar, goed voor 12 uren trainen per week. Het was een uitlaatklep en ik had daar vrienden, maar op wedstrijden had ik enorm veel stress. Ik had steeds het gevoel dat ik goed moest presteren, alsof er iets op het spel stond, wat redelijk absurd is want de competitie was heus niet op het hoogste niveau. De nachten ervoor sliep ik niet meer, ik dacht er continu aan. Soms hoopte ik zelfs een been te breken om eronderuit te komen. Niemand wist dat. Misschien zag de trainer het wel een beetje, maar niet in die mate. Ik hield veel voor mezelf.”

Faalangst

Vanwaar die stress kwam en hoe ze ermee moest omgaan, achterhaalde Inez pas jaren later tijdens haar studies, door zelf in therapie te gaan en sporters te begeleiden. “Ik merkte tijdens mijn sessies met mijn cliënten dat het vaak iets onderliggend was. Met concrete tips and tricks kan je misschien op korte termijn hulp bieden, maar als je de oorzaak niet aanpakt, komen onzekerheid, stress en faalangst gewoon terug.”

De faalangst van Inez ontstond door de scheiding van haar ouders. “Ik had verlatingsangst ontwikkeld en ergens het idee opgedaan dat ik moest perfect zijn om graag gezien te worden. Je mag geen fouten maken, alleen dan zullen mensen bij je blijven. Mijn vader was een perfectionist en besteedde veel aandacht aan het behalen van goede punten. Ook al oefende hij geen ontzettend grote druk uit, ik wist dat het belangrijk was voor hem.”

Daarnaast nam Inez ook de emotionele rol van de ouder op (parentificatie), vooral naar haar moeder toe. “Ik wou dat ze zich goed voelde en wou aan haar verwachtingen voldoen. Alles wat je leert in jouw kindertijd, neem je mee naar latere relaties, bijvoorbeeld ook bij mijn trainers. Ze leggen een doel op en ik móést dat halen. Ik dacht dat mijn vrienden me alleen apprecieerden omdat ik een goede zwemmer was en niet om wie ik ben. Mijn eigenwaarde hing vast aan prestaties.”

Complex trauma

Inez besloot haar studies en de vele vervolgopleidingen van de afgelopen jaren te wijden aan het helpen van mensen, meer bepaald sporters. “Waarom bezwijken sommige sporters onder de prestatiedruk terwijl anderen triomferen? Welke belangrijke mentale vaardigheden missen ze? Waar is die angst om te falen ontstaan en hoe kom je er vanaf? Ook bij hen kwamen soortgelijke redenen terug. Vaak gaat het niet om een acuut trauma, één gebeurtenis zoals een valpartij, maar om een complex trauma waarbij je destijds meermaals geconfronteerd bent geweest met situaties die je buiten je stressvenster brachten, waar je geen controle over hebt en je machteloos laten voelen. Zoals bijvoorbeeld mijn constante spanning in mijn thuissituatie. De verhoogde stress waarbij je het gevoel hebt dat het elk moment kan ontploffen, heeft een impact op je.”

Met haar boek wil Inez haar kennis delen over complextrauma en krijg je handvaten en technieken om je zelfvertrouwen en stressbestendigheid te vergroten. “Ik wil bewustzijn bij mensen creëren om uiteindelijk diepgaande verandering te bereiken. Er wordt nog te vaak met lapmiddeltjes gewerkt. Met mindfulness alleen kom je er niet altijd.”

‘Prestatiedruk’ is beschikbaar in de bekende boekenwinkels en kost 24,95 euro.