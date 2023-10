Boudoirfotografe Annelore (45) brengt eerste fotoboek uit: “Een sensuele hulde aan de vrouw”

Het fotoboek ‘Leave The Light On’ bundelt het beste werk van de Kortrijkse boudoir- en kunstfotografe Annelore Desmet (45). “Het is een diepgaande hulde aan de vrouw. Mijn missie is om elke vrouw, ongeacht uiterlijk of leeftijd, op een sensuele en charismatische manier vast te leggen, als een droomvrouw, als een fantasie. Het weerspiegelt de kracht van beeldende kunst zonder woorden.”

Annelore kan geen dag zonder creatie. Al sinds haar zevende begon ze met tekenen en toonde ze een duidelijk creatief talent. Ze begon meteen te experimenteren met haar camera. “Ik heb ook altijd geschilderd, fotografie ligt daar niet ver van. Michaël Borremans was bijvoorbeeld ook een fotograaf die schilder werd. Als ik een foto neem, zit het kader meteen juist. Ik snij bijna nooit bij achteraf, want ik voel de juiste positie op het moment zelf. Dat is grotendeels te danken aan mijn studies schilderkunst. Voor mij is fotografie schilderen met licht.”

Glamour, boudoir en poëzie

Na haar studies heeft Annelore lang gezocht naar wat ze wou doen, met een hobbelig parcours als gevolg. “Ik bleef trouw aan mezelf. Ik heb veel goedbetaalde jobs opgegeven, tot grote teleurstelling van mijn omgeving, maar ik wist dat ik het ging vinden. Het was een onzeker fase. Het vraagt moed om te springen voor een passie.”

“Je kan geen portretfotograaf zijn zonder dat je oprecht mensen graag ziet” – Kunstfotografe Annelore Desmet

Annelore begon als fotografe voor huwelijken en communies. “Ik merkte gaandeweg dat ik eigenlijk meer een zeer sensuele stijl heb. Je bent wat je fotografeert”, knipoogt Annelore. “Er zit altijd een deel van jouw persoonlijkheid in de creatie. Fotograferen op huwelijken vond ik wel leuk, maar het was stressvol. Het feit dat er eventueel iets kon misgaan op die belangrijke dag, en dat dat dan mijn schuld zou kunnen zijn, daar had ik het moeilijk mee. Bij boudoir fotografie kan je de shoot altijd opnieuw doen. Dit is veel meer op mijn lijf geschreven. Het is een mix tussen glamour, boudoir en poëzie.”

Leave The Light on

In 2020 ging Annelore voltijds aan de slag met haar boudoir- en kunstfotografie onder de naam ‘Leave The Light On’. “Ik heb met al mijn klanten – die trouwens geen professionele modellen zijn, maar wel mooie vrouwen – steeds heel toffe en unieke momenten. Het is met ieder model altijd anders, maar ik heb met hen allemaal ontzettend veel plezier. Je kan ook geen portretfotograaf zijn zonder dat je oprecht mensen graag ziet”, legt Annelore uit. (lees verder onder de foto)

Het fotoboek ‘Leave The Light On’ kwam tot stand in Kasteel Viteux in de Pinte. © Annelore Desmet

“Bij fotografie voel ik me heel goed, het geeft me zoveel energie. Tijdens de shoot zit ik in mijn verhaal en ze volgen me daarin en geven me alle vertrouwen. Mijn modellen zijn zelfstandige vrouwen, vaak in topposities. Ze hebben geen boost nodig voor hun zelfvertrouwen, ze willen mooie foto’s met extra dimensie.”

Eerste fotoboek

Recent lanceerde Annelore haar eerste fotoboek – naar dezelfde naam als haar zaak ‘Leave The Light On’ – in het prachtige Kasteel Viteux in De Pinte. “De boekvoorstelling en het feest waren een groot succes. Het was een magische avond met heel wat befaamde gasten, compleet met livemuziek, champagne, culinaire hapjes en een verrassende act. De aanloop ernaartoe was emotioneel wel zwaar. Mijn boek mocht maar 144 pagina’s lang zijn, dat betekende dus eigen werk intensief jureren en kill your darlings, materiaal schrappen dus. Graag had ik al mijn klanten in ‘Leave The Light On’ geplaatst.”

In de toekomst hoopt Annelore opnieuw haar schilderkunst terug te vinden. “Ik heb dat enorm gemist, het was uiteindelijk mijn eerste liefde. Ik heb me nu volledig in fotografie toegelicht, en dat wil ik zeker verder op de markt zetten, maar ik wil het schilderen niet helemaal links laten liggen. Ik heb een eigen atelier, hoog tijd om die opnieuw in gebruik te nemen.”

‘Leave The Light On’ is verkrijgbaar in verschillende boekhandels of ontvang een gesigneerd exemplaar via www.leavethelighton.be/artbook