“Iedereen kent wel iemand die met kanker te maken krijgt”: Boudewijn en zoon Michiel ondernemen rally voor Kinderkankerfonds

Boudewijn Vandenbroucke (50) en zijn zoon Michiel (22) uit Wielsbeke zijn zich op dit moment intensief aan het voorbereiden op een groot avontuur: de Viking Snow Rally 2025, een 2.500 kilometer lange winterrally door het adembenemende, ijskoude landschap van Scandinavië. Ze zetten zich hierbij in voor het Kinderkankerfonds.

De rally start in Hamburg, loopt door Denemarken, daarna Zweden en eindigt in Noorwegen. “We rijden langs besneeuwde bossen, bevroren meren en de indrukwekkende fjorden”, vertelt Boudewijn Vandenbroucke enthousiast. Het wordt geen snelheidstest, maar een uitputtingsslag vol uitdagingen waarbij oriëntatie en teamwork vooropstaan.

“Navigeren doen we enkel met kaart en kompas, zonder GPS en autosnelwegen. Onderweg komen we opdrachten tegen, en sommige daarvan zijn best pittig”, lacht hij. “Zo kan het zomaar zijn dat je twee uur met surströmming, een bijzonder sterk geurende Zweedse haring, in de auto moet zitten.”

“Onderweg krijgen we opdrachten, dat kan in de auto zitten zijn met bijzonder sterk geurende Zweedse haring”

Voor Michiel, die al sinds zijn jeugd gefascineerd is door auto’s, wordt deze rally een droom die uitkomt. “Michiel is eigenlijk al van kleins af aan met auto’s bezig”, zegt Boudewijn. “Toen hij 14 was, mocht hij eens met een Land Rover Defender rijden. Sindsdien was hij verkocht. Vorig jaar kocht hij uiteindelijk zelf een Defender.”

Die passie voor auto’s delen ze, en ze hebben een hechte band opgebouwd door die gezamenlijke liefde. Ze werken ook voor hetzelfde bedrijf. Dit avontuur belooft dan ook een waardevol vader-zoonmoment te worden. “We zijn van plan om de hele reis op video vast te leggen. Zo kunnen we achteraf terugblikken op deze bijzondere tijd samen.”

Cursus sleutelen

De keuze om deel te nemen aan de Viking Snow Rally kwam niet alleen voort uit hun liefde voor Scandinavië en auto’s, maar ook door hun wens om bij te dragen aan een goed doel. Boudewijn legt uit: “Het Kinderkankerfonds ligt ons na aan het hart. Vrienden van ons zijn lid van het oudercomité van het fonds, en iedereen kent wel iemand die al met kanker te maken heeft gehad. Het is een vuile, tragische ziekte die de wereld uit moet. Alle beetjes helpen.”

Om de rally finaal uit te rijden, hebben Boudewijn en Michiel maanden van voorbereidingen ingepland. “Je moet je auto tijdens de Viking Snow Rally zelf kunnen repareren, dus we zijn nu volop bezig met een cursus sleutelen”, vertelt Boudewijn. “We willen zoveel mogelijk voorbereid zijn op het onverwachte. Bovendien is het een van onze doelen om in de auto te kunnen overnachten, ook al zijn er op elke stopplaats voorzieningen.”

“Alle beetjes helpen in de strijd tegen kanker”

Boudewijn en Michiel, bekend onder de teamnaam “Green Brutus” hopen ook op de steun van vrienden, familie en sympathisanten om hun doel voor het Kinderkankerfonds te bereiken. In hun sponsorbrief vragen ze om een kleine bijdrage, hoe klein ook, want “alles kan het verschil maken,” zoals ze het zelf zeggen. Voor wie hen wil steunen, zijn er verschillende manieren: van een rechtstreekse storting naar het Kinderkankerfonds met vermelding “Green Brutus” tot het kopen van een Green Brutus-sleutelhanger met snoepjes. Info via kinderkankerfonds.be/steun-ons/doe-een-gift. Onetowin is een van de sponsors.

Winterlandschap

Deze rally wordt een avontuur vol hindernissen en onvergetelijke momenten en Boudewijn en Michiel zijn vastberaden om zowel de fysieke als mentale uitdagingen te overwinnen. “De elementen van de Vikingen zitten ook in het evenement verwerkt”, zegt Boudewijn. “We hebben zelf iets met Scandinavië en zijn er al een stuk of vier keer geweest. Toch ben ik er nog nooit in de winter geweest. Ik ben heel benieuwd naar het winterlandschap.”

Wie Boudewijn en Michiel op hun avontuur wil volgen, kan terecht op FindPenguins en Instagram, waar ze hun reis zullen documenteren. Ze kijken er enorm naar uit om hun volgers mee te nemen in hun verhaal.