Corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Passendale: 25 bewoners en 10 personeelsleden besmet

Nadat er eind vorige week al besmettingen werden vastgesteld staat de teller van de coronabesmettingen in wzc Welzijn en Zorg in Passendale op 35. Na nieuwe testen blijkt dat 25 bewoners en 10 personeelsleden besmet zijn.

De nieuwe testen leverden 8 extra besmettingen op waarvan twee bij het personeel. Momenteel zijn er nu 25 van 80 inwoners en 10 van de 76 personeelsleden positief. “De situatie moet niet gedramatiseerd worden”, stelt burgemeester Dirk Sioen. “Alle mogelijke maatregelen werden genomen om een verdere verspreiding tegen te gaan. We blijven de situatie met onze crisiscel op de voet volgen. Indien nodig zal er opnieuw op grote schaal getest worden.”

Campusdirectrice Virginie Delandsheere vult aan: “Onlangs zijn er ook twee mensen overleden. Corona was voor hen de druppel, want ze hadden al onderliggende aandoeningen. Gelukkig hebben alle besmette bewoners momenteel alleen milde of zelfs helemaal geen symptomen.”

Vrijwilligers

Intussen zijn er al enkele vrijwilligers ingezet, maar nieuwe blijven natuurlijk welkom. “Door hun hulp blijft het haalbaar voor ons. Vooral extra zorg- en verpleegkundigen zijn nog welkom. Niemand kan immers voorspellen wat de toekomst brengt en hoe lang het zal duren. Maandag testen we opnieuw”, aldus Virginie Delandsheere. Voor mensen met een zorgachtergrond is de hulp voornamelijk tussen 8 en 12.30 uur en 17 en 19.30 uur van doen voor het wassen en kleden, toiletbezoek, maaltijden en zorgtaken. Geïnteresseerden kunnen mailen naar aline.meseure@wzcpassendale.be

Voor vrijwilligers zonder zorgachtergrond zijn er ook belangrijke taken maar dan vooral in het kader van het psychosociaal welzijn van de bewoners. Tijdens een quarantaine of isolatie, stijgt bij veel bewoners het gevoel van eenzaamheid. Zeker tijdens deze eindejaarsperiode hebben bewoners nood aan een warme babbel. Wie dus tijd heeft om een praatje te maken met de bewoners of op logistiek vlak kan meehelpen met het bedelen van maaltijden, kan contact opnemen met lies.geldof@wzcpassendale.be. (NVZ/TP)