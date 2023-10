Joodse gemeenschap in Oostende maakt zich geen zorgen na incident in Ieper, maar politie is waakzaam

Dinsdagavond werden een Joodse man en vrouw in de Ieperse stationsbuurt lastiggevallen door een groep jongeren. Sinds de escalatie van het conflict tussen Israël en Palestina wordt er op verschillende plaatsen in het land gevreesd voor confrontaties. Maar in Oostende maakt de Joodse gemeenschap zich alvast geen zorgen.

Geen uiterlijke kenmerken

“Onze mensen hebben in Oostende geen uiterlijke kenbare tekenen van onze religie. Ikzelf zie eruit als elke andere grootvader”, lacht Danny Kartel, voorzitter van de gemeenschap. “Wij maken ons dus geen zorgen voor confrontaties zoals in Ieper. De Oostendse politie is ook heel attent, we weten dat zij een oogje in het zeil houden.”

Die laatste uitspraak wordt bevestigd door Eline Goeminne, communicatieverantwoordelijke van Politie Oostende: “Wij onderhouden met zowel de joodse als met de moslimgeloofgemeenschap heel goede contacten. We hebben nog geen enkel signaal opgevangen over rellen of bepaalde spanningen. Zolang dat niet gebeurt, blijven wij toezicht houden zoals dat al altijd wordt gedaan. Op bepaalde locaties en tijdstippen zijn we extra waakzaam, dat is al jaar en dag onderdeel van onze reguliere werking. Hopelijk blijft het rustig.”