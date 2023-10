West-Vlaamse Israëliërs over oorlog: “Wij willen niets liever dan vrede”

De Joodse gemeenschap in Oostende veroordeelt het geweld van de afgelopen dagen in de Gazastrook en Israël. “Het is verschrikkelijk om te zien hoe het geweld uit de hand loopt en er slachtoffers vallen aan beide zijden”, vertelt Nir Shemmer, die bijna 35 jaar in België woont. “Wij willen niets liever dan absolute vrede, maar hoe kan dit er nu ooit komen”, vraagt Danny Kalter, voorzitter van de plaatselijke Joodse gemeenschap, zich af.

Sinds de aanval van Hamas zaterdagochtend op Israël wordt er hevig gevochten tussen de radicale Palestijnse beweging en de Israëlische strijdkrachten (IDF). Aan Israëlische zijde zijn al meer dan 700 mensen gedood en 2.243 mensen gewond geraakt. Meer dan 100 Israëli’s zouden ontvoerd zijn en overgebracht naar de Gazastrook. Aan Palestijnse zijde is er na verschillende luchtaanvallen sprake van 558 doden en meer dan 2.800 gewonden.

“Door de gebeurtenissen nu staan we helaas nog verder dan ooit van vrede of een verzoeningsmoment”

De Joodse gemeenschap in Oostende veroordeelt de hele situatie sterk. “Dit is afschuwelijk en had nooit mogen gebeuren”, stelt Danny Kalter, voorzitter van de gemeenschap. “Dit kan en mag niet. Meer valt er niets over te zeggen. We betreuren de slachtoffers aan beide zijden. Want mensen blijven ook maar mensen. Wij willen niets liever dan absolute vrede, maar hoe kan dit er nu ooit komen?”

Dat is een vraag, die Nir Shemmer (37) die al bijna 35 jaar in België woont zich ook stelt. “Mijn vader en moeder kwamen indertijd in België wonen voor hun werk met een Belgische zakenpartner. In 2004 hebben zij beslist om terug te keren naar Israël en ik ben hier gebleven. Ik bekijk de situatie op een hele andere manier dan de mensen daar. Er heerst zoveel agressie en haat tussen de beide groepen. In de jaren ‘90 was er nog even hoop, maar nu staan we verder dan ooit van vrede of een verzoeningsmoment.”

Traumatische ervaring

“Mijn familie woont op een half uur rijden van Tel Aviv, maar ook zo ver van de grensgebieden hebben ze al verschillende keren luchtalarmen gehad. Na maanden- of jarenlang dat mee te maken, word je het er eigenlijk gewoon”, gaat Nir verder. “De problemen nu zijn een opeenstapeling van alles. Palestijnen worden al jaren lang afgesloten, geïsoleerd en nu door de nieuwe extreemrechtse regering met zijn heel religieuze leiders nog meer onder druk gezet. Dan moeten ze niet verrast zijn dat ze van zich afbijten.”

Nir Shemmer (37) woont al bijna 35 jaar in Oostende en maakt naast zijn werk ook muziek. “Dit wordt een traumatische periode voor jongeren aan beide kanten”. © Archieffoto

“Dit is een heel traumatische ervaring voor jongeren aan beide kanten. Op die manier zullen zij met haat voor elkaar opgroeien. Het blijven ook maar mensen en dat dreigen ze uit het oog te verliezen. Dat is een conflict vol polarisatie. Sommige mensen in Israël doen zulke goede dingen op vlak van industrie of technologie. Maar als de overheden of enkelingen dan zoiets doen, dan lijkt het goede van de anderen voor niets te zijn. Mensen geraken zo verdeeld door al dat geweld.”

Nir volgt de situatie dan ook op de voet op. “Mijn mama is al langer van plan om terug in België te komen wonen bij mij. Op dit moment is het conflict op een hoogtepunt en is er geen toekomst daar. Je voelt het ook bij de Israëli zelf: er heerst een constante spanning, mensen zijn zo agressief en worden kwaad voor het kleinste. De druk is er zo hoog. Hier kan mama – weg van die dreigende sfeer – rust vinden. Ik hoop vooral dat de situatie stabiliseert zonder dat er nog meer slachtoffers moeten vallen. Maar ik vrees ervoor en dat is natuurlijk geen oplossing. In mijn vrije tijd maak ik muziek, misschien zal ik dit ooit allemaal kunnen verwerken in een nummer”, zegt Nir terneergeslagen.

Angst voor gevolgen in België

Maar Danny Kalter vreest ook voor de gevolgen van het conflict hier in België. “Vandaag zouden normaal zes scholen op bezoek komen naar de synagoge in Oostende. Maar die werden allemaal geannuleerd uit vrees voor haatreacties tegen onze Joodse gemeenschap”, vertelt Danny ongerust. In Antwerpen werd er in de Joodse gemeenschap gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. “Dat zegt denk ik wel voldoende over hoe wij ons op dit moment voelen.”

“Binnen de gemeenschap wordt er gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, ik denk dat dat wel voldoende zegt over hoe wij ons voelen”

“Ook de rol van de Belgische politici en hun uitspraken zijn belangrijk voor de gevolgen in ons eigen land. Bepaalde uitspraken van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) in het politiek programma ‘De zevende dag’ waren heel aanvallend en kunnen antisemitisme in de hand werken. Er was ook niemand van onze gemeenschap aanwezig om op dat vlak het nodige wederwoord te beiden. Belgische politici moeten doordachter zijn als ze uitspraken doen over dit conflict. Want we mogen absoluut niet terugvallen op extreme uitlatingen”, stelt Danny duidelijk.