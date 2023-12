“Fijne en groene plek creëren in hartje centrum”: Het Keizerspark krijgt weer groen licht

Het Keizerspark is het allergrootste project waar de gemeente Wingene al heel wat energie in stopte. Dat liep niet altijd van een leien dakje en de werken werden uitgesteld, met een grondige financiële doorrekening als gevolg. Het besluit viel onlangs en de architecten kunnen opnieuw aan de slag.

Oorspronkelijk omvatte het project Het Keizerspark zowel de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum met theaterzaal, foyer, bar en bibliotheek, als de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte eromheen. De fors gestegen bouwkosten zorgden ervoor dat het gemeentebestuur eind september 2022 besliste om het project niet te gunnen. Het Keizerspark werd het afgelopen jaar meerdere keren het spannende gespreksonderwerp.

Ruimte maximaal benut

Vanuit de gemeente nam men de nodige tijd om na te denken hoe de doelstellingen van het Keizerspark alsnog gerealiseerd konden worden. Het eisenprogramma werd kritisch bekeken en nu komt men zelfs tot een lager budget dan initieel gepland was.

“De nieuwe studieopdracht met aangepaste eisen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2023 en dit is een heel positief gegeven voor onze gemeente en onze inwoners”, weet burgemeester Lieven Huys. “De nieuwe studieopdracht zorgt ervoor dat de ruimte maximaal benut wordt en we gaan voor een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar verschillende diensten samenkomen.”

Schepen Brecht Warnez vult nog aan: “We zijn uiteraard heel tevreden dat Het Keizerspark er zeker komt, mits de nodige aanpassingen. Straks komen we tot een eigentijds, energiezuinig vrijetijdscentrum en een loketzone die voldoet aan de noden van vandaag. We maken hiermee ook plaats om een groene plek te creëren in het hartje van het centrum.”

4 miljoen euro minder

Het originele architectenteam Dertien12, Dhooge & Meganck-Ingenieur Architecten kan opnieuw aan de slag. Zij ontwierpen al het voortraject en kregen opnieuw groen licht met het nieuwe eisenpakket. Eenmaal de ontwerpplannen en technische studies gefinaliseerd zijn, kan een nieuw bestek in de markt gezet worden om vervolgens verder te gaan met de aannemer.

Het totale budget voor deze nieuwbouw wordt nu geraamd op 11 miljoen euro, inclusief btw en erelonen. Dit komt neer op 4 miljoen euro minder dan het originele plan.