Fabrice Goffin is de Krak van Oostende: “Prijs voor medewerkers en vrijwilligers van dierenasiel”

Fabrice Goffin zette als voorzitter van het Blauwe Kruis de dieren op de (politieke) agenda. De aanhoudende strijd leverde een toezegging voor de bouw van een nieuw dierenasiel op.

Het publiek leerde Oostendenaar Fabrice Goffin kennen als de oprichter van het bedrijf achter de humanoïde robots Zora en Pepper. Zorabots ging internationaal en Bart Versluys investeerde in het bedrijf, dat ook prijzen wegkaapte. Sinds kort hebben Fabrice Goffin en Tommy Deblieck het bedrijf een nieuw elan gegeven als Talemate.

“De naam is een leuke samenstelling. Het sterrenbeeld van Tommy is stier of taurus, en ik ben een leeuw. We zijn beste vrienden en met beginletters hebben we de naam bedacht. Toch had de naamsverandering een ander doel. We werden te veel gezien als robotmakers. We maken geen robots, wel een hightech no-code softwareplatform dat we verder uitbouwen. Robotica maakt daarvan maar twintig procent uit. Talemate richt zich volledig op de ontwikkeling van het ZBOS-softwareplatform waarmee robotica, IoT en metaverse kunnen aangestuurd worden. We zijn uniek in de wereld.”

En dan is er het Blauwe Kruis, waar Goffin als vrijwilliger begon. Na enkele jaren werd hij voorzitter en zette de nood aan een nieuw onderkomen op de politieke agenda. Een strijd die een (voorlopig) eindpunt kende met de toezegging voor de bouw van een nieuw dierenasiel in het Bosje. Goffin werd daardoor De Krak van Oostende, maar blijft er bescheiden bij: “Het is voor mij een verrassing. De echte kraks zijn de medewerkers van het asiel en de talloze vrijwilligers. Ik zie mezelf niet als een krak, want wat we met het dierenasiel realiseren doen we samen. Het is ook voor hen een erkenning.”

Jongeren sensibiliseren

“In het dierenasiel worden we nu geconfronteerd met de erfenis van corona, toen mensen jonge dieren kochten bij handelaren of broodfokkers. Dat gebeurt steeds meer ondoordacht. De dieren vertonen steeds moeilijkere medische en gedragsproblematieken, waarna eigenaars hun dier bij ons afgeven of zelfs dumpen. We zaten nooit zo vol als in 2023.”

Goffin maakt er zich druk over: “En dan zijn er de internetaankopen of impulsaankopen. Mensen willen vandaag een dier en gaan dat meteen kopen. De dieren zijn er niet om ons te vermaken. We moeten ze respecteren, want het zijn levende wezens. Die boodschap geef ik tijdens mijn voordrachten in scholen mee aan de jongere generatie. Het is belangrijk dat we die sensibiliseren, net zoals we onze strijd voor dierenwelzijn nog moeten versterken. Ik wil dan ook deze erkenning als krak aangrijpen om nog meer op te komen voor de dieren en het dierenwelzijn in onze stad.”

Tijdverlies

De voorbije vijf jaar was de bouw van een nieuw dierenasiel actueel, met eind 2023 de toezegging van stadssteun voor de bouw. “Het zat muurvast, maar wonderbaarlijk is er schot in gekomen. Daar zitten de nakende verkiezingen wellicht voor iets tussen. Maar we zijn heel blij met die oplossing. Daarop hadden we gehoopt. Al is er tijd verloren en zijn de prijzen door de crisissen gestegen. Straks komt er wellicht ook meer steun van de buurgemeenten. Dat was ook een van de insteken van het stadsbestuur.”

Bio Privé: geboren in Ukkel, 30 juli 1971. Opgegroeid in Oostende. Getrouwd met Nelly Miu, vader van Paul, Daniel en Lisa. Opleiding en loopbaan: studie economie aan de Universiteit Antwerpen. Gewerkt bij Groep S, World Trade Center Association. Beheerde vijf kunstgaleries. Zelfstandig consultant sinds 2001, actief in het Midden-Oosten. Oprichter van Zorabots in 2011 met Tommy Deblieck. Huidig co-CEO en oprichter van Talemate. Voorzitter Blauwe Kruis van de Kust sinds 2016. Vrije tijd: Alle vrije tijd gaat naar het Blauwe Kruis.