Evelien (43) bereikt met Eaudette almaar groter publiek: “Haal ook eens veganistisch gerecht uit de automaat”

Hoe meer groenten in haar kookpotten, hoe liever Evelien Houthoofdt erin roert en hoe meer de Tieltenaar ervan smult. Anderhalf jaar na de start van Eaudette hebben haar veganistische gerechten een plekje veroverd op menig tafel in de Europastad.

In de begindagen van Eaudette leverde Evelien Houthoofdt haar veganistische gerechten aan huis met behulp van een elektrische bakfiets. Die ruilde ze intussen in voor een (bestickerde) auto. Niet dat ze plots minder belang hecht aan beweging. “Maar toen de horeca enkele keren noodgedwongen in coronasluiting moest, steeg de vraag exponentieel.”

Voor de leek, die nog altijd zweert bij een mals stukje vlees: waaruit bestaat een veganistische maaltijd?

Evelien Houthoofdt: “Uit groenten in alle mogelijke kleuren. Er zit geen enkel product in van dierlijke oorsprong: geen melk, geen boter, geen vlees en vis, zelfs geen ei. Alles is dus ‘plant-aardig’. Een heel mooi en toepasselijk woord, vind ik.”

Ben je zelf al je hele leven veganistisch?

“Zoals bijna iedereen at ik in het verleden wel vlees, maar ik heb die gewoonte stelselmatig afgebouwd, temeer omdat ik voelde hoe goed het mijn lichaam deed. Denk daarom niet dat het mijn missie is om iedereen uitsluitend veganistisch te laten eten, wel om mensen bewuster te maken van wat ze eten. Als je twee uur na het eten van een biefstuk nog een opgeblazen gevoel hebt, is het misschien omdat je rood vlees niet goed verdraagt…”

We zijn gewoontedieren die het nu eenmaal eenvoudiger vinden om een aardappel te koken, een groente te bereiden en een lapje vlees te bakken.

“Zo’n klassiek gerecht bereiden is misschien wel gemakkelijker, maar het is vaak ook een kwestie van perceptie. Mensen houden vast aan bloemkool, wortelen en broccoli, omdat ze minder bekende groenten al te speciaal vinden. Zo werk ik heel graag met pastinaak, een vergeten groente die in tal van gerechten past, en linzen.”

Nu ook vegan variant van onze Vlaamse klassiekers

Linzen? Bah!

“Die ene keer dat je ze hebt geproefd, waren ze misschien niet lekker klaargemaakt. (lacht) Een Indiase dahl met linzen, kokosmelk en curry smaakt echt overheerlijk. Maar nogmaals: het is allemaal een kwestie van perceptie. Zet ik lasagne op het menu, dan weet ik zeker dat veel mensen overstag gaan, ook als er linzen in verwerkt zitten. Ik kook nu trouwens ook onze Vlaamse klassiekers in een vegan variant. In februari maakte ik vol-o-vegan klaar, deze maand staat vegan stoverij op het menu.”

Als ik de passie hoor waarmee je dit allemaal vertelt, vermoed ik dat je er nog geen seconde spijt van had dat je na ruim 20 jaar je kantoor als boekhoudster inruilde voor deze professionele keuken?

“Absoluut niet. Hier kan ik veel meer mijn creatieve – euh – ei in kwijt. Ik ontferm me nog altijd over de boekhouding van Eaudette en die van mijn man zijn zaak, maar ik sta gewoon liever achter mijn kookpotten, al mag je dat fysiek niet onderschatten. Wat ik wel soms mis, is sociaal contact, want mijn keuken is geen winkel. Maar maandenlang thuiswerk als boekhoudster vond ik alleszins géén gemis.”

Sinds heel kort zijn de gerechten van Eaudette te vinden in drie automatenshops. Vertel.

“Ik werk nu samen met Gilltumn Vanhauwaert van Gilltumn Vending Store, waardoor mijn veganistische gerechten nu te vinden zijn in haar automatenshops in Tielt (bij Eurobody, red.), Ruiselede en Zwevezele. Een stap waar ik heel trots op ben, omdat nu ook mensen van buiten Tielt kunnen meegenieten van mijn gerechten. Ik had al wat klanten uit bijvoorbeeld Ruiselede, maar voor hen was het niet bij de deur om zo’n lunch te komen afhalen. Elke dinsdag en vrijdag worden de automaten aangevuld met mijn verse creaties. Wat het ook leuk maakt, is dat ze op een late avond een gezond alternatief zijn voor een snelle maaltijd. Dan hoeft er echt niet altijd pizza, pita of friet op tafel te komen.” (glimlacht)

Sinds enige tijd werk je ook samen met de verpakkingsarme winkel Bokaal. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Bokaal is een extra afhaalpunt, waar klanten hun bestellingen elke woensdag mogen afhalen. Ze kunnen bij al hun bestellingen op mijn website aanduiden of ze kiezen voor een herbruikbare Tieltse ‘Basta!-pot’ of niet. Standaard steek ik mijn gerechten in een biologisch afbreekbare suikerrietverpakking, die bestand is tegen oven en microgolf.”

Duurzaamheid is duidelijk een belangrijk hoofdstuk in je kookverhaal.

“Heel zeker, omdat de wereldwijde crisis dag na dag het bewijs levert dat we maar beter zo veel mogelijk op lokale producten terugplooien. Alle groenten zijn biologisch – bio-logisch (knipoogt) – geteeld door landbouwers uit de streek.”

Dat heeft natuurlijk zijn kostprijs…

“Mijn gerechten kosten 15 euro per stuk. Wie een maandabonnementje neemt – met naar keuze een of twee verschillende lunches per week – betaalt iets minder, in de automatenshops iets meer. Maar op die manier steunt Eaudette ten volle de korte keten en krijgen boeren een eerlijke prijs voor hun producten. Dat er almaar nieuwe klanten bijkomen, toont aan dat meer en meer mensen gewonnen zijn voor mijn principes.”

Info: www.eaudette.be.