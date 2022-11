Emmanuel Colyn woont langst in appartement Santa Catalina in Middelkerke: “Zoiets bouwen ze niet meer”

Emmanuel Colyn (64) is een van de twee ouderdomsdekens van het appartementsgebouw Santa Catalina in Middelkerke. Hij was 4 jaar toen hij hier in 1962 kwam wonen met zijn ouders en 60 jaar later woont hij er nog. De tweede langst wonende is Denise Martens (93) die hier 40 jaar woont en ook de oudste bewoonster van het gebouw is.

Emmanuel heeft een uniek appartement in de Santa Catalina op de Zeedijk in Middelkerke. Het is een appartement van 134 vierkante meter met 3 grote slaapkamers en nog 2 slaapkamers van het appartement ernaast. Je vindt er ook een ruime badkamer met jacuzzi en inloopdouche en een zuidelijk terras van 8 bij 1,40 meter. “Dergelijke appartementen worden niet meer gebouwd”, merkt hij op.

Hij is de enige die nog overblijft van de oorspronkelijk bewoners. Beneden woont Denise Martens, ze is 93 jaar en woont er intussen ook al 40 jaar. “Ik ga nog om de twee dagen goeiedag zeggen en Rummikub spelen met haar. Ik zou niet willen verhuizen, echt waar”, zegt Emmanuel die uitlegt wat hem zo bevalt aan deze plek. “Het rustgevende uitzicht op het strand en de zee. Ik woon hier graag, want de Zeedijk leeft, winter en zomer. Soms kijk je op een platte zee, soms op een woelige zee.” Emmanuel toont de foto van de fameuze storm van 11 juli 1968, waarbij stormwinden snelheden haalden van 115 km/uur en talrijke strandcabines vernield werden.

“Eén van de kapoenen met wie ik optrok, is nu de burgemeester van Brussel”

“Mijn moeder had samen met een aantal familieleden een tweede verblijf in Nieuwpoort. Zij was een beetje een eenzaat en wou er opeens weg. Ze hield van al die mooie villa’s die er toen nog stonden op de Zeedijk van Middelkerke en kocht een appartement bij agence De Cuman. Santa Catalina is gebouwd in 1956 en afgewerkt in 1957 en is daarmee een van de oudste appartementsgebouwen op de Zeedijk in. De gebouwen Bel Air, Splendid, Ambassador, Royal Navy en Bal Moral dateren ook uit deze periode. Zowel de Santa Catalina als de Bel Air zijn ontworpen door architect Maurice De Nève uit Westende

Kennedy

“Op de vijfde etage woonde mijnheer Taymans, hij was ambassadeur, op het zesde verdiep huisde Depuis van Marcinelles, de uitgever van Robbedoes. Op het zevende woonden twee jongens Serge en Philippe. Hun ouders hadden een restaurant in Brussel in het Atomium. Ze kwamen elk weekend en elke schoolvakantie met Tonton, hun grootvader. Philippe was de oudste en Serge iets jonger. Het waren twee turbulente kapoenen waar ik dikwijls mee optrok. Vanaf hun 18de zijn ze niet meer gekomen. Het appartement is verkocht en nu hebben we geen contact meer. Eén van de twee kapoenen was Philippe Close, de huidige burgemeester van Brussel.”

Vrienden van toen werden vrienden voor het leven. © repro LC

Van 1980 tot 1984 was Emmanuel fotograaf van De Zeewacht. Hij kreeg een telefoontje van Luc Rammant, de toenmalige directeur van het casino, met de vraag om discreet een aantal foto’s te komen nemen op een privéfeestje. Het bleek om een aantal leden van de Kennedyfamilie te gaan die in november 1983, 20 jaar na de moord op president John F. Kennedy, naar Middelkerke waren afgezakt op uitnodiging van de Belgische fanclub van JFK.

“Uniek is ook onze band met de families Van de Casteele en Leblanc. In mijn kindertijd hadden die elk hun strandcabine naast de onze. Zestig jaar later hebben we nog altijd onze cabines naast elkaar en zijn we nog altijd bevriend. Mooi toch?”

(PG)