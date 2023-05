Een bloemetje voor Viviane die lotgenoten bij elkaar brengt

Je kreeg net de diagnose kanker. Wat nu? Iedereen vindt dat je er goed uitziet maar jij weet beter… Misschien is contact met lotgenoten iets voor jou. Bij Ontmoeting en Ontspanning Kanker (OK) in Waregem bijvoorbeeld.

“De leden van de yoga & aquagym OK Waregem willen graag eens de twee verantwoordelijken Christa & Viviane in de bloemetjes zetten”, mailt Isabelle Desloovere naar onze redactie.

“Schenk die bloemetjes maar aan Viviane, zij verdient dat”, weet Christa te vertellen als we haar aan de lijn krijgen. Dus trekken we met een bos ruikers naar OC De Roose in Waregem waar Viviane nietsvermoedend de zaal klaarstoomt voor een yogasessie. Viviane is duidelijk ontroerd met de verrassing. “Het kan niet op”, glundert ze. “Ik ben gisteren 61 geworden en morgen ga ik met pensioen.”

“Kanker maakt arm. Niet iedereen heeft de centen om te sporten”

Viviane Landsheere werkte 43 jaar lang op de boekhouding van Balta. Samen met Christa is ze dus een van de drijvende krachten van OK Waregem. “De voorwaarde om bij ons aan te sluiten, is dat je kanker hebt of genezen bent van kanker. Ikzelf werd in 2008 geconfronteerd met borstkanker. Zo kwam ik in contact met OK Roeselare en even later zette ik met Marijke Spiessens een afdeling in Waregem op poten. Dat is intussen tien jaar geleden.”

Wie wil aansluiten bij OK Waregem betaalt 5 euro lidgeld per jaar. De activiteiten zoals yoga, bloemschikken of aquagym kosten slechts twee euro. “Bewust lage prijzen want niet iedereen kan activiteiten betalen”, licht de mama van twee dochters en oma van twee kleinzonen toe. “Kanker maakt arm, weet je. We halen zo die financiële drempel weg.”

Viviane is ook actief bij de Baanbrekers, oorspronkelijk gegroeid uit een project van AZ Groeninge, alsook bij de fanfare Sint-Cecilia in Deerlijk. (mlt)