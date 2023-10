Een bloemetje voor Virginie die mee de afdeling psychiatrische geriatrie in AZ Delta bestiert

“Hoe ze het doet, weer ik niet maar Virginie Delberghe is een supervrouw”, schrijft Saendrin Plancke over haar dochter in een mail aan KW. “Ze opende mee een nieuwe afdeling op AZ Delta en is dan ook nog eens een super plusmama voor Janne en Lotte. Ze is er altijd voor iedereen.” En dat verdient een bloemetje.

Virginie (38) is een geboren en getogen Roeselaarse en zou nooit de Rodenbachstad verlaten. Maar de liefde besliste er anders over. Nu woont ze samen met haar partner Tine Hollevoet en haar kinderen Lotte en Janne ergens te lande in Koolskamp (Ardooie) waar niet de drukte van de stad maar wel een weide met schapen het mooie weer maken.

“Totaal andere karakters maar we hebben een goeie band”

Virginie is geriatrisch verpleegkundige en maakte in 2021 een belangrijke carrièreswitch. “Ik ben toen gestart als hoofdverpleegkundige op de afdeling psychiatrische geriatrie van AZ Delta. Dat was starten vanaf nul want dit is een unieke afdeling in Vlaanderen. We behandelen er ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het co-management van geriaters en psychiaters op één afdeling is uniek.” Maar de formule waarbij de kennis van zowel psychiatrische als geriatrische verpleegkundigen versmolten wordt, slaat aan: het aantal bedden is in enkele jaren tijd gestegen naar 20.

Dat haar mama haar in de bloemetjes wil zetten, is niet verwonderlijk. Er is een goeie band tussen moeder en dochter. “Alhoewel we totaal verschillende karakters hebben”, vertelt Virginie. “We horen elkaar zowat dagelijks. Ik fiets naar AZ Delta en op de terugweg bel ik naar mama. De fietstocht is al snel gevuld met dat telefoontje”, lacht ze. (mlt)