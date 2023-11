Een bloemetje voor vinkenier Rik die na44 jaar met pensioen gaat

“Mijn man Rik Decramer heeft 44 jaar gewerkt en is nu met pensioen”, mailt Conny Dorme naar de redactie van KW. “Ik denk dat hij wel een bloemetje verdient.” Meer was er niet nodig om met een bos ruikers naar Moorslede te trekken.

Voor sportievelingen uit Moorslede zal Rik (60) geen onbekende zijn. De jongste dertig jaar werkte hij voor de gemeente, waarvan hij het laatste decennium instond voor het onderhoud van het sportcentrum. “De kleedkamers proper houden, het gras afrijden van het voetbalplein, de visput, de site van het zwembad… Ervoor was ik actief bij openbare werken van Moorslede. Dat was een schone tijd”, mijmert Rik. Ook vrouwlief Conny is actief bij de gemeente, ook al 29 jaar intussen.

“Dag in dag uit ben ik bezig met mijn vinken”

Het koppel heeft een zoon Stijn die samen met Florence Havegheer voor twee kleinkinderen zorgde: Alessandra (5) en Leandro (3). Het zwarte gat van het pensioen kent Rik niet want meerdere dagen per week vangen ze de twee pagadders op na school. Daarnaast gaat hij ook graag wandelen met De Velodroomvrienden, maar het is vooral de vinkensport die zowat alle vrije tijd van Rik opslorpt. “Die microbe zit al vele generaties in ons bloed”, lacht de zestiger. “Ik speel met de vinken maar ben vooral intensief bezig met het kweken. Het is sinds 2002 verboden om vinken te vangen. Je moet dus wel kweken als je deze hobby wilt blijven uitoefenen. Reizen? Nee, daar doe je me geen plezier mee. Ik ben dag in dag uit bezig met de vinken en de kweek. Die beestjes moeten eten, hé.”

Vinkeniers zijn volgens Rik een uitstervend ras. “Maar toch kan je tijdens het seizoen gerust dagelijks ergens wel deelnemen aan een vinkenzetting”, licht hij toe. “Vooral in deze regio, in een straal van twintig kilometer rond Moorslede, leeft de vinkensport nog.” (mlt)