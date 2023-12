Een bloemetje voor Veerle en dochter Michelle die afscheid nemen van De Kindertuin

“Graag willen wij de onthaalouders Veerle en haar dochter Michelle nomineren voor een bloemetje”, mailt Nele De Sloover naar KW. “Zij runden zes jaar De Kindertuin in de Ten Akkerdreef in Kortrijk en zorgden met hart en ziel voor onze kinderen.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

Vrijdag 15 december trekken Veerle De Wispelaere en Michelle Van De Vyver de deur van De Kindertuin achter zich dicht. “Door de strengere regelgeving in de kinderzorg zou Veerle moeten studeren om de opvang te kunnen openhouden, iets waar zij geen energie meer voor heeft”, licht Nele toe. “De opvang sluit nu de deuren, een gemis voor de hele buurt. Ze gaan nu verhuizen en andere jobs zoeken. Onze twee kinderen, die intussen 5 en 3 jaar zijn, gingen er altijd met plezier naartoe. Bij ons afscheid moesten we huilen. We gaan nog regelmatig langs voor een babbel. Wij en alle andere ouders zullen hen echt missen!”

“Er wordt niet gekeken naar ervaring. Alleen het attest telt”

“Het is inderdaad met pijn in het hart dat we stoppen met De Kindertuin”, vertelt Veerle (55) als we haar verrassen met een bloemetje. “Maar vandaag moet je een attest hebben om een opvang te runnen. Hiervoor zou ik tal van modules moeten volgen. De lessenreeks vindt plaats op zaterdagvoormiddag maar ook in de week moet je tal van taken afwerken. Ik zou echt niet weten wanneer ik die moet maken. Ik ben dagelijks elf uur in de weer in de crèche.” Die inzet werd dan ook beloond de voorbije zes jaar.

“We hebben nooit een klacht gehad en kregen altijd goeie rapporten bij inspecties. Maar ja, er wordt niet gekeken naar ervaring, het attest is al wat telt.” Intussen hebben Veerle en Michelle (32) al een andere job gevonden. Veerle gaat weer aan de slag in de retail, haar dochter bij een kinderopvang in Petegem-aan-de-Schelde, bij Oudenaarde. “Dit is mijn droomjob”, pikt Michelle in. “Ik stond als kind al te springen om pamperkes te verversen en baby’tjes eten te geven.” Maar ze zullen elkaar wel missen. Dat er vrijdag bij het afscheid traantjes zullen vloeien, staat nu al vast. (mlt)