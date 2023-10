Een bloemetje voor Vanessa die jonge voetballertjes begeleidt

“Een bloemetje doet altijd wonderen, zeker voor diegenen die het verdienen,” schrijven Chris en Sofie in een mail aan KW. “Daarom draag ik Vanessa Despeghel uit Lombardsijde voor, teambegeleidster van de GU10 bij KSV Diksmuide.”

“Als teambegeleidster van de GU10 bij KSV Diksmuide doet ze het ronduit fantastisch”, lichten Chris Plaisier en Sofie Vandenberghe ouders van voetballertje Mattice hun nominatie toe. “Ze zorgt seizoen in, seizoen uit voor die kleine mannen, precies alsof het haar eigen kinderen zijn. Een diepe buiging, eindeloos respect en een bloemetje mogen zeker haar richting uit!”

“Ik zorg goed voor die jonge voetballertjes”

En zo trekken we op een zonnige namiddag naar Lombardsijde (Middelkerke) waar we Vanessa (43) verrassen met een mooi fleurig boeket. We worden er onmiddellijk ondergedompeld in het voetbalwereldje want beide zonen Milan (18) en Tibo (16) spelen niet alleen bij KSV Diksmuide maar zijn er ook trainer bij de jeugd. Vanessa en haar man Rudy Beuckels (44) zijn ook teambegeleider zeg maar délégué van de ploegjes van de zonen. Je mag dus gerust stellen dat voetbal de agenda van het gezin bepaalt.

“Ja, we zijn die drukte intussen wel gewoon hoor”, lacht Vanessa. “Rudy is garnaalvisser vanuit Nieuwpoort, dus tijdens de week zit hij vooral op zee. In het weekend is het inderdaad allemaal voetbal dat de klok slaat. Komt daarbij dat ik al eens bijspring in de kantine. Hoe gaat dat? Mijn zonen zijn enorm gedreven in hun sport en je gaat daarin mee. Ik zorg goed voor die voetballertjes. Ik breng altijd fruit mee en zorg dat ze zich amuseren hier bij de club. Er hangt een heel leuke sfeer.” Ook in de auto na zo’n match van de zoon? “Ik moei me niet met de sportieve keuzes van onze trainers. Tenzij ze naar onze mening vragen”, lacht Vanessa. (mlt)