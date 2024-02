Een bloemetje voor thuisverpleegster Tine Willem die haar job doet met hart en ziel

“Ik had graag mijn thuisverpleegster Tine Willem eens in de bloemetjes gezet”, mailt Nele Vandemoortele naar KW. “Zij doet haar job met hart en ziel, wat ook niet altijd even gemakkelijk is. Ze steunt en verzorgt me steeds supergoed.”

Dat West-Vlamingen gekend zijn als harde werkers, weten we al lang. Maar sommigen lijken wekelijks een badje te nemen in de ketel toverdrank van Panoramix, de druïde van stripheld Asterix. Het heldenverhaal van Tine speelt zich niet af in Armorica, wel in Roeselare. De zelfstandig verpleegster is er geboren en getogen, telt 49 lentes, deelt lief en leden met Francis Debruyne voltijds schepen in de Rodenbachstad en is de mama van Marie (24) en Jules (23).

“Het zit ‘m in al die kleine dingetjes naast de verzorging”

Tine maakte op haar veertigste een pittige carrièreswitch. Met een voltijdse job, een huishouden en twee tieners in huis besliste ze om een driejarige opleiding tot verpleegster te volgen. Met succes want vandaag is ze met Tamara, Els, Rita en Carmen een van de vijf pijlers van… de thuisverpleegsters. Je leest het goed, de praktijk heeft geen naam. Mond-tot-mondreclame zorgt ervoor dat de agenda’s van de vijf dames dag in dag uit volgeboekt staan.

Babbeltje slaan

“Het is inderdaad pittig”, schetst Tine haar dag. “Iedere dag om 5 uur uit bed en een uurtje later ben ik al op de baan.” Geen overbodige luxe want een dag telt maar 24 uur en het kan al eens gebeuren dat er 48 bezoeken op de agenda staan. “Dat is inderdaad veel maar het is doenbaar. Je moet gewoon doordoen, maar wel altijd een babbeltje slaan. Eens luisteren en de mensen in de ogen kijken zodat ze voelen dat je er bent voor hen. Het zit ‘m vooral in al die kleine dingetjes naast de medische verzorging. De rolluiken optrekken, de krant uit de brievenbus halen, koffie zetten…” Maar de enthousiaste Tine doet het allemaal met de glimlach en dat wordt geapprecieerd door de vele patiënten. (mlt)