Een bloemetje voor Suzy, de zangeres met een hart van goud

“Ik zou graag een bloemetje willen schenken aan mijn vriendin Suzy Maes die altijd voor iedereen klaar staat”, mailt Anneke Van Kerckvoorde naar de redactie van KW. “Ze heeft een hart van goud. Ook als het voor haar iets minder gaat.”

Wie het reilen en zeilen van de Vlaamse showbizz volgt via onze Padi-show zal Suzy Maes wel kennen, maar dan wellicht onder haar artiestennaam Suzy Marrel. “Ik ben Anneke heel dankbaar”, reageert Suzy (58) op de bloemetjes. “Anneke is een fan van het eerste uur en in die jaren zijn we vriendinnen geworden. Ze helpt me enorm veel.”

Suzy was 39 jaar aan de slag als kapster toen haar rug haar parten begon te spelen. Ze ging halftijds aan de slag en combineerde dat met die andere grote liefde: het zingen van Vlaamse schlagerliedjes. Maar het succes kwam al snel en Suzy kon beide niet langer combineren. In de coronajaren hakte ze de knoop door en stopte ze met haar kapsalon.

“Je moet blijven dromen”

Intussen heeft ze twaalf singles en een full album op de markt gebracht. Volg je dromen is een van haar liedjes. Een boodschap waar ze zelf enorm in gelooft. “Je moet blijven dromen”, licht Suzy toe. “Ook op latere leeftijd. Wie had ooit durven denken dat ik nu voltijds zou kunnen doen wat ik het liefst doe, zingen en optreden? Ik heb daarbij veel te danken aan Steven en Stijn van ST-Entertaincompany die me op weg hebben geholpen. Het gaat heel goed, ik mag niet klagen. Mijn agenda staat goed vol. Maar het mag altijd iets meer zijn. Ik ben een harde werker.”

“Alleen jammer dat mijn ouders dit allemaal niet meer mogen meemaken. Zelf waren ze ook heel muzikaal. Ze leerden elkaar kennen bij De Zingara’s, een orkest van mijn mama met haar broers en zussen. Mijn papa is er bijgekomen als leadzanger onder de naam Marino Marrel. Hij raakte al snel verliefd op de accordeoniste.”

Wie Suzy Marrel aan het werk wil zien in 2024 krijgt daar tientallen kansen toe, zoals op haar Valentine’s Show met Bandit op zondag 18 februari in OC Mandelroos in Oostrozebeke.