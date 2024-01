Een bloemetje voor Suzanne die altijd klaar staat voor hartsvriendin Patricia

“Mijn hartsvriendin Suzanne Storme verdient echt een bloemetje”, mailt Patricia naar de redactie van KW. “Ik heb al veel meegemaakt en Suzanne staat steeds op de eerste rij om mij thuis met alles te helpen.”

“Zelfs toen mijn kinderen nog klein waren en ik opgenomen moest worden in het ziekenhuis, stond Suzanne klaar om mijn kinderen bij haar in huis te nemen. Ook toen enkele maanden geleden haar lieve zus veel te jong gestorven is en ze zelf veel verdriet heeft, staat ze nog klaar voor anderen. Ze is echt één uit de duizend.”

Suzanne (57) en Patricia leerden elkaar kennen op de werkvloer, bij Siemens in Oostkamp. “Dat was in 1988, toen ik er één jaar stage gelopen heb”, herinnert Suzanne zich. “Dat is inderdaad al een heel eind geleden maar we zijn vrienden voor het leven. Ik woon intussen in Sint-Andries bij Brugge en Patricia in Moerbrugge bij Oostkamp maar we proberen elkaar toch wekelijks te zien. We hebben elkaars kinderen zien opgroeien en helpen elkaar waar nodig. Patricia heeft drie zonen en toen ze door rugproblemen out was, ben ik er gaan strijken en kuisen. Dat doe je gewoon voor vrienden. Zij zou dat ook voor mij doen.”

“Bij de begrafenis van mijn zus in Brussel was Patricia ook aanwezig met haar zoon Mathias. Hij is intussen 28 jaar maar toen hij klein was, kwam hij dikwijls logeren als Patricia en haar man eens een avondje of weekendje zonder kinderen geboekt hadden”, vertelt de zaakvoerster van een speciaalzaak voor gordijnen en confectie. Suzanne is samen met zelfstandig schilder Frans Boone. Ze zijn de trotse ouders van Jonas (28) en Louise (24) die beiden al het huis uit zijn. (mlt)