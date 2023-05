Een bloemetje voor Rita die wekelijks gaat wandelen met blinde buurjongen

“Ik heb geen kat want mijn buur is een vinkenliefhebber.” Wie Rita Verlinde (69) uit Boezinge kent, zal niet verwonderd opkijken van deze zin. Rita is namelijk een schat van een vrouw die steeds rekening zal houden met anderen.

“Onze toffe buurvrouw verdient de trofee In de bloemen”, schrijft Willy Vangheluwe in zijn mail aan onze redactie. “Rita Verlinde is zowat in alle verenigingen van het dorp Boezinge en erbuiten actief als vrijwilliger. Ze gaat wekelijks ook wandelen met Jelle, een blinde jongen uit de buurt. Uiteraard leeft ze ook voor haar kinderen en kleinkinderen.”

“Ik heb altijd mijn werk geregeld in functie van de (klein)kinderen”

Het is een drukte van jewelste bij Rita als we aanbellen. “Woensdag is kindjesdag”, lacht de mama van Christophe, Daisy en Sanne en oma van Kjenta, Kady, Babette en Charlie. “Ik heb altijd mijn werk geregeld in functie van de kinderen”, mijmert mammie Rita. “Als ik ergens naartoe ga, heb ik altijd wel een kleintje mee.” Als we even snel tellen dan is Rita al zo’n halve eeuw in de weer met haar (klein)kinderen. En dat vele jaren bovenop haar job als poetsvrouw, in de textielsector en de horeca.

In haar vrije tijd is Rita actief bij het Kloppend Hart, de Gezinsbond en Gosa. Maar ook het feestcomité van Boezinge kan op haar rekenen.

Haar grote liefde is echter wandelen, bij de club Nooit Moe. “Ik heb deelgenomen aan de Dodentocht en volgend jaar wandelen we met vijf vriendinnen de laatste 200 kilometer van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.” En wekelijks gaat ze dus op stap met de buurjongen. “Jelle (30) ging altijd mee op de jaarlijkse soepverkoop van het feestcomité. Hij wilde eens mee gaan wandelen en het klikte meteen. Sindsdien gaan we wekelijks tien kilometer stappen.” (mlt)