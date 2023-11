Een bloemetje voor oma Lena met de stralende glimlach

“Oma Lena verdient een bloemetje”, schrijft Annelyne Vervaecke in een mail aan onze redactie. “Zij doet hier in het schooltje van Zuidschote (Ieper) de opvang in de ochtend. Ze zorgt voor de kindjes met hart en ziel.”

“Oma Lena is elke ochtend paraat vanaf 7 uur”, gaat Annelyne verder. “Ze doet dit volledig vrijwillig én met de glimlach. Ze zorgt voor de kindjes met hart en ziel. Alle kindjes zien haar zo graag. Veel groetjes van een tevreden mama.”

“Vrijwilliger zijn is mijn liefhebberij”

Op de speelplaats van de Kinderster in Zuidschote spélen de kinderen zelfs schooltje. Zo graag gaan die gastjes er naar school. Oma Lena Pecceu (74) vertelt het met fonkelende oogjes en inderdaad met een eeuwige, gulle glimlach op haar gezicht. “Het is nu al zo’n tien jaar dat ik de ochtendopvang doe. Het schooltje dreigde te sluiten omdat er geen opvang meer voorzien kon worden. Onze kleinzoon Milan zou dus moeten verhuizen van school. Zo ben ik begonnen. Het is geestig hoor met al die kleutertjes. Het schooltje draait goed. Nu zijn er alweer achttien kinderen, zelfs twee tweelingen. Ik amuseer me met die gastjes. Ik ben er ook actief mee bezig: ganzenspel, ze leren fietsen…”

Maar na de ochtendopvang, omstreeks 8.30 uur, valt Lena niet stil. Dan trekt ze meteen naar de boerderij die ze jarenlang samen met haar man José Veramme runde. Nu is haar zoon Dries er sinds 2003 aan de slag. José en Lena springen nog bij indien nodig.

En de agenda laat ook nog wat vrijwilligerswerk toe: José en Lena zijn actief in het animatieteam van het bejaardentehuis in Elverdinge. Een marathon pannenkoekenbakken? Een mosselsouper of uitstapjes? Je kan er Lena niet mee straffen: “Mijn vrijwilligerswerk is mijn liefhebberij”, lacht de mama van 6 kinderen en oma van 13 kleinkinderen. (mlt)