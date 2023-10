Een bloemetje voor Moeke Anja van ‘t Snuffeltje

“Graag zou ik moeke Anja van kinderopvang ‘t Snuffeltje in Ardooie in de bloemetjes zetten”, schrijft Celien Cattrysse in een mail naar onze redactie. “Anja is een onthaalmoeder uit de duizend. Eentje op wie je altijd kunt rekenen.”

“Naast de zorgen voor acht kleintjes staat ze ook in voor de zorg van haar grote gezin”, licht Celien verder toe. “Wij hebben veel bewondering voor haar dagelijkse inspanningen. Onze twee dochters gaan met veel plezier naar hun moeke Janja. Als er iemand een bloemetje verdient, is het zeker Anja.”

“Ik droom al van kleins af aan om voor kinderen te zorgen”

Alsof de goden ermee gemoeid zijn, komt het gezin van Celien net aangefietst als we Anja op een boeket trakteren. De crèche van Anja Demeyere (52) ligt aan de rand van Ardooie, in een rustig doodlopend straatje waar het wandelpad van de Waterbek start. In de grote tuin zijn de beestjes de vedetten: we bespeuren een pony, kippen, eendjes, poezen, honden, duiven en een parkiet.

Anja is gehuwd met Freddy Declerck (52), die al 32 jaar chauffagist is bij de firma Debever van Egem, nu in Zwevezele gehuisvest. Anja is mama van vijf kinderen: Sharon (26), Shelsey (21), Mathias (27), Milan (15) en Brent die in 2001 stierf aan wiegendood.

“Ik hou zielsveel van kinderen”, vertelt moeke Anja. “Ik was vroeger aan de slag bij weverij Clarysse in Pittem maar koesterde toch de droom om voor kinderen te zorgen. Al van kleins af aan eigenlijk. Maar ons vorig huis was niet geschikt als kinderopvang. Ik ben toen ook even gestopt met werken om voltijds voor de kinderen te zorgen. Maar toen we dit huis kochten en het naar onze wensen konden verbouwen, heb ik geen seconde getwijfeld. Zie, we zijn nu al twaalf jaar verder met ‘t Snuffeltje. Het vraagt heel veel energie en het is niet te onderschatten (dagen van twaalf uur zijn eerder regel dan uitzondering, mlt.) maar ik doe het nog altijd even graag.” (mlt)