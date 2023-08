Een bloemetje voor Mia die voor velen een helpende hand is

“Mijn moeder Mia Lanckriet uit Aarsele verdient een bloemetje”, schrijft Saskia Van Cauwenberghe aan KW. “Ze doet heel veel voor ons en daar ben ik heel blij mee. Mama is voor velen een helpende hand en een luisterend oor!”

“Een mens moet toch veel doen om zijn hemel te verdienen”, lacht Mia (64) als we in de deelgemeente van Tielt langsgaan met een bloemetje. Zoals het nog al eens gebeurt bij weldoeners staat Mia ietwat weigerachtig om in de kijker geplaatst te worden met haar vrijwilligerswerk. Mantelzorger, bezoekjes van Samana, haar inzet in een woonzorgcentrum… Ze doet het allemaal met hart en ziel en vindt dat ze ervoor niet op een podium moet geplaatst worden.

Mia is geboren en getogen in Aarsele, opgegroeid in de ouderlijke boerderij. Ze vond de liefde bij José Van Cauwenberghe (71) waarmee ze veertig jaar lang in het nabijgelegen Poeke ‘boerde’. Bloemkolen, braadkippen, melkkoeien… Altijd hard werken en drie kinderen groot brengen, Saskia (43), Jeroen (41) en Jolien (32). Zorgen voor anderen zit in hun DNA, beide dochters studeerden af als verpleegkundige. Mia is intussen ook oma van 6 kleinkinderen.

“Als je op pensioen bent, moet je een doel voor ogen hebben”

Al dat harde werken deerde Mia niet. “Ik heb heel graag geboerd maar nam me wel voor dat ik op mijn pensioen in de sociale sector een handje zou toesteken om mensen te helpen”, licht ze toe.

In 2017 verkocht het koppel de boerderij en keerden ze terug naar Aarsele. Maar rust roest en Mia zet zich zoals zich had voorgenomen in voor anderen. “Ik ben altijd sociaal geëngageerd geweest”, licht ze verder toe.

Stilzitten is geen optie. “Een dagje thuis? Dat lukt me wel maar dan moet ik iets nuttigs te doen hebben. Als je op pensioen bent, moet je een doel voor ogen hebben. ‘s Morgens wakker worden, opstaan en niets voorhanden hebben? Dat is niets voor mij.” (mlt)