Een bloemetje voor Melissa die wandelt voor het goede doel

Of er veel goeds uit die coronapandemie is gekomen? Ik vrees ervoor. Maar één iets kunnen we wel koesteren: we zijn massaal gaan bewegen. Wandelen was zowat het enige waarvoor je nog uit je kot mocht komen. En sommigen zijn blijven wandelen…

“Ik wil graag mijn beste vriendin Melissa Nuyttens opgeven voor een bloemetje”, mailt Els De Rijck naar KW. “Melissa zet zich in voor goeie doelen. Elk jaar organiseert ze Lizzywalks, wandelingen voor het goede doel, waarbij de volledige opbrengst naar Het Ventiel en Make A Wish gaat. Het is nu tijd dat zij ook eens in de bloemetjes gezet wordt hiervoor. Alhoewel ze niet graag in de belangstelling staat, is zij toch wel iemand die dit verdient voor haar inzet en haar enthousiasme die ze telkens weer aan de dag legt.”

“Ik wist gauw dat ik wilde zorgen voor mensen”

Melissa (43) uit Hulste was tot voor kort fulltime aan de slag als zelfstandig fotografe bij Foliefotografie. Door corona nam ze wat gas terug en fotografeert ze nu in bijberoep. Als hoofdberoep is ze aan de slag als woonbegeleider in de hoeve van De Branding, waar zowat elf mensen met een beperking verblijven.

“Tijdens corona ben ik niet alleen beginnen wandelen, ik heb ook heel hard nagedacht over wat ik wilde doen met mijn leven. Ik wist al gauw dat ik wilde zorgen voor mensen. In De Branding heb ik mijn roeping gevonden. Het is een zalige job, die gasten zijn als een tweede menage voor mij.”

Een energieke dame dus die ook die andere menage bestiert met dochter Zita, de plusdochters Yanne en Luna die het huis al uit zijn en manlief Carlo Daelman die algemeen directeur is van Stad Kortrijk. Je mag gerust stellen dat Melissa er een drukke agenda op nahoudt, maar op maandagavond kan ze haar batterijen telkens opnieuw opladen als ze gaat stappen met haar (corona)wandelvrienden van De Bende van de Nacht. Ideaal als ontspanning, hoewel het ook altijd een beetje trainen is want onder andere de Dodentocht staat al op haar palmares. (mlt)