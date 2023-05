Een bloemetje voor Marleen die graag bijspringt in gezin van Kelly

“Ik zou heel graag mijn mama in de bloemetjes zetten”, schrijft Kelly Vandeputte in een mailtje aan onze redactie. “Voor corona uitbrak, heeft ze ontdekt dat ze borstkanker heeft. En toch is zij er steeds voor mij om me te helpen met alles en nog wat.”

De mama van Kelly verblijft op ‘t Klein Strand in Jabbeke. Maar als we op een zonnige woensdag willen langs gaan met een bloemetje, moeten we de bestemming in onze gps wijzigen naar Wenduine. “Ik ga Kelly helpen met de kinderen”, laat mama Marleen Mostaert (61) weten. Dus spreken we af in het huis van dochter Kelly, moeder van dertien pagadders en volop in een verbouwing. Een extra paar handen is dus meer dan welkom op een woensdagnamiddag.

Marleen heeft zelf vier kinderen, twintig kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Samen met pluspapa Dirk De Clerck (63) steekt ze graag een handje toe in het huishouden van Kelly. Marleen is afkomstig van Oostkamp. “Ik ben het laatste kind dat geboren is in de kraamkliniek van Beernem”, weet de zestiger te vertellen. Nu woont ze met Dirk in een appartement in Sint-Kruis. Maar je zal het koppel dus vooral in Jabbeke aantreffen, op de site van ‘t Klein Strand. “Daar is het zalig wonen zo vlak aan het water, heel rustig ook.”

“Ik kan mijn mannetje staan hoor. Ik moet wel”

Die rust is meer dan welkom want Marleen zit volop in een behandeling met chemopillen. “Het is al de tweede keer”, mijmert Marleen. “Ik ben mijn vijfde kind verloren door baarmoederhalskanker. Roy zou nu 21 jaar zijn. Hij is dood geboren. En nu die borstkanker…”

Maar Marleen is een taaie. Dat moet wel als begeleider van een schoolbus. “Lijn 24 naar De Varens in Sint-Andries. Soms moet ik al om 5.30 uur de baan op. ‘s Avonds ben ik pas om 18.45 uur thuis. Op de bus heb ik liefst de kleintjes. Die zijn heel braaf. Er is meer zeggen aan. Maar ik kan mijn mannetje staan hoor”, lacht ze. (mlt)