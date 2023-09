Een bloemetje voor mantelzorger Ann die helpt waar nodig

“Ik zou graag Ann Casteleyn verrassen met een bloemetje”, mailt Danny Coen naar KW. “Ze verdient dit bloemetje voor de zorg voor haar ouders, mijn ouders en mijn tante. Ze doet dit met veel plezier en volledig belangeloos.”

Mantelzorgers kan je nooit genoeg in de bloemetjes zetten en dus trokken we op een zonovergoten dag naar Ruiselede, het molendorp aan de grens met Oost-Vlaanderen. Ann Casteleyn (58) groeide op in de Ginste, bij Oostrozebeke, maar volgde de liefde Danny dus naar Ruiselede waar ze in het ouderlijk huis van zijn ouders introkken. Samen hebben ze in die jaren twee kinderen grootgebracht, Bjorn (30) en Sandy (25) en het eerste kleinkind is op komst.

Ann werkt halftijds als hulpkok in het plaatselijk klooster van de Zusters van de 7 weeën. Ze voelt zich daar als een vis in het water want koken is ook haar hobby. In haar vrije tijd kan je Ann aantreffen op een van de activiteiten van Ferm, de boerinnenbond van vroeger. Een sessie bloemschikken, een kookles of een fietstocht? Daar gaat ze met plezier op in.

Maar je zal Ann ook vaak aantreffen bij tante Ines die enkele huizen verderop woont. De tante van Danny telt 88 lentes maar kan nog zelfstandig thuis wonen. Mits de nodige steun van een poetshulp, Thuiszorg en een thuisverpleegster. Maar ook de hulp van Ann is meer dan welkom voor boodschappen en ritjes naar het ziekenhuis. “Ik spring sowieso dagelijks wel eens binnen”, licht de weldoener toe. “Ik ben ook de eerste schakel in de alarmknop van tante Ines.” Ann kent het klappen van de zweep. Zo zorgde ze ook voor haar eigen ouders als die hulpbehoevend werden net als voor haar schoonouders. De was en de plas en koken in het weekend? Ann doet het allemaal en dochter Sandy steekt graag een handje toe. (mlt)