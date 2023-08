Een bloemetje voor Lien, de duivel-doet-al bij De Koutershotters

“Lien Delheye verdient een bloemetje”, meent Peter Declerck, trainer bij de G-ploeg De Koutershotters uit Kortemark. “Lien is onze secretaris en zorgt zowat voor alles binnen onze club. We kunnen altijd bij haar terecht.”

De Koutershotters is een voetbalploeg voor kinderen met een beperking, hetzij fysiek of mentaal zoals autisme. “Momenteel sjotten er 13 gastjes bij de ploeg, van alle leeftijden. Je kan er van je zesde al voetballen, zolang je wil. We hebben bijvoorbeeld ook spelers van 18 jaar. De trainingen zijn om de twee weken op zaterdagvoormiddag in de sporthal van Kortemark”, licht Lien (36) toe.

“Naast individuele oefeningen bij trainers Peter Declerck en Jari Deceuninck spelen de kinderen tijdens de trainingen matchkes onder elkaar. Er is geen competitiedrang, ze zijn al heel blij dat ze mogen voetballen.” Ook haar zoon Lars (12) voetbalt bij De Koutershotters. Zijn broer Daan (9) heeft het meer voor schaken. “Of Lars verdediger of aanvaller is? Geen idee, ik ken niet zoveel van voetbal”, lacht Lien. “Ik ben vooral bezig met de papierwinkel. De inschrijvingen, de verzekeringen, de subsidies…”

“De gastjes mogen hier voetballen zolang ze willen”

Lien is van opleiding regentes wiskunde, fysica en economie en werkt momenteel in het TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis, red.). “Ik geef les aan kinderen die door ziekte thuis zitten”, licht Lien toe. “Weinig ouders weten dat ze recht hebben op 4 uren per week.”

In haar vrije tijd is Lien ook actief in het oudercomité van de plaatselijke basisschool waar haar zoontjes school lopen. Maar haar grote passie is lezen, vooral thrillers kunnen haar bekoren. Lien is dan ook geen onbekend gezicht in de bibliotheek van Kortemark. Ze engageert zich ook in de leesjury van de gemeente. “Kinderen moeten daarvoor acht boeken lezen en de beste kiezen. We organiseren ook activiteiten rond die boeken.” (mlt)

Wie interesse heeft in De Koutershotters, kan trainer Peter Declerck contacteren via pdeclerck@outlook.be.