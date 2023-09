Een bloemetje voor Katrien die het leven door een roze bril ziet

“Voor mij verdient Katrien Monteyne uit Lissewege een bloemetje”, mailt Kim Van Hoydonck naar KW. “Voor de sterke vrouw die ze is, voor de tegenslagen die ze kende. Maar telkens opnieuw bleef ze klaarstaan voor iedereen en zeker ook voor mij.”

“Ik probeer dat inderdaad wel, om altijd klaar te staan”, mijmert Katrien (40) als we haar de mail laten lezen. “Dat is heel lief van mijn goeie vriendin Kim… Ja, ik heb inderdaad een heftige periode achter de rug. Er is altijd wel iets. Mijn mama is gestorven op mijn achttiende. Mijn papa is heengegaan toen ik zwanger was van onze tweeling. Mijn grootouders zijn vorig jaar overleden, net als mijn neef die als een broer was voor mij. Het blijft me precies achtervolgen. Je zou bijna bang zijn om iemand graag te zien…”

“Ik ben echt mega-positief. Je leeft maar één keer”

Het geheim van Katrien om al deze verliezen te verwerken? “Ik sta echt mega-positief in het leven”, vertelt de mama van Nikki (15) en de tweeling Pippa en Lexie (5) en plusmama van Ileano (10). Als ambtenaar bij Toerisme Blankenberge sluipt er ook geen seconde verveling in haar job. En dan is er nog haar engagement in het oudercomité van de plaatselijke basisschool. “Organisatie is key. Maar we hebben veel te danken aan mijn schoonmoeder hoor. Thank God voor haar! We zijn een goed team”, lacht ze. “Ik heb die drukte wel nodig. Ik moedig de kinderen ook aan om actief bezig te zijn. Voetbal, zwemlessen, judo… Ik heb er geen probleem mee om taxi te spelen.”

En als er al eens een vrij moment is, vind je Katrien samen met haar man Anthony Hillewaert (36) sinds kort ook terug op de mountainbike. “Pittig maar leuk. Ik push mezelf graag. De kinderen zijn nu al wat ouder, ik kan dus al eens twee uur verdwijnen”, knipoogt de veertiger met de eeuwige lach. (mlt)