Een bloemetje voor juf Siska die afzwaait in De Peereboom

Maar liefst 39 jaar stond Siska Dumont (59) voor de kleuterklas in De Peereboom in Ledegem. Meer zelfs, ze zat er zelf negen jaar op school. Dat brengt de teller op 48 jaar! Nu zwaait juf Siska af om van een welverdiend pensioen te genieten.

“Graag hadden wij alle mama’s en papa’s van de kinderen van OKA (oudste kleuter A) een bloemetje voor juf Siska geschonken”, schrijft Melanie aan KW. “Juf Siska gaat dit jaar met pensioen. Ze is gestart in 1984 bij ons op school in De Peereboom in Ledegem. Al die jaren zette ze zich heel hard in voor de kleuters. Een juf uit de duizend dus! Dit jaar nodigde ze de kinderen en één ouder uit om samen een afscheidsuitstap te doen in Brugge. Daarom zou het leuk zijn om haar nog eens extra in de bloemetjes te zetten. We gaan haar missen op school!”

“We gaan haar missen op school”

“Ik sta perplex. Ik word er een beetje emotioneel van”, bekent juf Siska als we haar in de klas verrassen met een fleurige bos ruikers. “Ik heb altijd graag met de kinderen gewerkt. Ik zie ze ook heel graag, en vreemd genoeg liever met de jaren. Door ouder te worden, zien ze me al een beetje als een oma alhoewel ik pas 59 jaar ben. Ik ben bevoorrecht om nu al met pensioen te kunnen gaan. Het is het moment. Mijn man Paul Keukeleire is ook al met pensioen en straks kunnen we samen ervan genieten. Of ik het zal missen? Misschien wel, maar mijn mama is precies dertig jaar geleden ook gestopt als kleuterjuf en ze wist me al te vertellen dat dat wel zal meevallen. Mijn ma gaf ook les in De Peereboom, we hebben trouwens negen jaar samengewerkt.”

Nu is het dus tijd om te genieten. Aan hobby’s alvast geen gebrek. Een kaartje leggen en vooral veel fietsen en wandelen. Of naar de koers gaan want zoon Louis (20) is net als zijn neef Jens beginnen koersen. Of supporteren voor dochter Marie (22) die competitie schaatst in shorttrack. “Maar ik ga eerst thuis in Brugge aan de slag mogen gaan, want door de jaren heen heb ik als kleuterjuf nogal wat spullen bijeengesprokkeld. Dat is allemaal mee verhuisd, dus nu moet ik eerst wat opruimen”, lacht de geliefde juf. (mlt)