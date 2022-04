Een bloemetje voor Jilly die steeds tijd maakt voor haar familie

“Onze dochter staat altijd klaar voor ons”, mailt Heidi Mortier naar onze redactie. “Ook al heeft ze zelf haar eigen gezin, niets is haar te veel. Een sms’je of telefoontje en ze staat er. Dat verdient zeker een bloemetje. Een trotse mama. Heidi.”

Dus trokken wij met een ruiker bloemen naar Rumbeke waar dochter Jilly Olivier (31) woont met haar man Kevin Deprez en de kleine spruiten Liam en Lyo.

Jilly is geen onbekende voor KW. Een jaar geleden dook haar naam ook al op in deze rubriek, toen we haar mama Heidi uit Torhout in de bloemetjes zetten. Of misschien las je in onze krant of op onze website dat de dertiger al twee thrillers op haar naam heeft staan. “Momenteel ben ik zelfs al de derde aan het afwerken”, licht Jilly toe. “De ruwe versie is af. Nu enkel nog lezen en herschrijven. Eigenlijk had ik die graag vorig jaar afgerond maar met twee kindjes is dat niet zo evident.”

Ik ga sowieso één keer per week langs in Torhout

Jilly is als vertaler-tolk Frans, Duits en Engels opgeleid tussen de letters. Maar tijdens de werkuren is ze vooral met cijfers bezig op de dienst calculatie hier bij ons in Roularta Media Group. Daarbovenop vindt ze dus nog tijd om in te springen waar nodig bij familie. “Ik ga sowieso één keer per week langs in Torhout, ook bij opa. Hij heeft dat graag, dat we eens binnen springen met de kindjes. Ik doe soms ook boodschappen voor mama. Als ze iets nodig heeft dat in de buurt van Torhout niet te vinden is. Bijvoorbeeld iets van de Albert Heijn.”

Vrijwilligerswerk zit er wegens tijdsgebrek niet in maar tijdens haar boodschappen zal ze steeds Zonder honger naar bed in het achterhoofd houden, dat is een facebookgroep die etenswaren inzamelt voor minderbedeelden. “Dan koop ik bijvoorbeeld extra conserven of spaghetti en als ik een mooi pakket verzameld heb, schenk ik dat aan de groep.” Als dat al geen bloemetje verdient… (mlt)